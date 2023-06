Tragedie op het strand: meisje (12) en jongen (17) wellicht door vloedgolf verdronken

Op een strand in het Engelse Bournemouth zijn afgelopen week een meisje van 12 en een jongen van 17 om het leven gekomen. Ze belandden wellicht door een vloedgolf in het water, samen met acht andere mensen, maar alle hulp kwam te laat.

De tragedie deed zich vorige woensdag voor op een strand in Bournemouth, dat helemaal vol zonnekloppers lag. Tien personen, waaronder Sunnah Khan (12) en Joe Abbess (17), kwamen toen in het water plots in moeilijkheden. De hulpdiensten moesten hen allemaal redden. Acht zwemmers kwamen er met de schrik van af en liepen slechts lichte verwondingen op, maar voor Sunnah en Joe kwam de hulp te laat. Zij overleden in het ziekenhuis na te lang onder water te zijn geweest.

“Ze had nog zoveel om voor te leven”, zegt een vriend van de 12-jarige Sunnah uit Buckinghamshire in The sun. “Ze zal door veel mensen gemist worden, want ze was heel populair. Haar dood zal een leegte laten die nooit gevuld kan worden. Ze was een engel.” De 17-jarige Joe, afkomstig uit Southampton, wordt door zijn familie dan weer omschreven als een “fantastische jongeman”. “Hij was lief en genereus, zorgzaam en vol liefde, hardwerkend en grappig.”

Omstandigheden onduidelijk

Wat er precies gebeurd is, blijft voorlopig onduidelijk. De politie voert een onderzoek en denkt volgens Britse media nog aan meerdere scenario’s. Volgens enkele strandgangers was het de plezierboot The Dorset Belle die veel te dicht tegen de pers kwam gevaren en zo een vloedgolf veroorzaakte die de strandgangers in het water deed belanden. “Het is een complex onderzoek”, klinkt het bij de politie. “We proberen voorlopig geen enkele piste uit te sluiten. We vragen iedereen geduld te hebben.” De speurders deden wel een oproep naar getuigen om alle beeldmateriaal te bezorgen, in de hoop daar wijzer uit te worden.

In dat onderzoek heeft de politie ook een verdachte opgepakt, melden Britse media. Het zou gaan om een veertiger die aan boord van The Dorset Belle was toen de tragedie zich voordeed en verdacht wordt van doodslag. Hij werd ondertussen weer vrijgelaten, maar er werden hem voorwaarden opgelegd waardoor hij gedurende de rest van het onderzoek beschikbaar moet blijven.