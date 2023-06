Arbeidsauditoraat opent onderzoek naar ING België

Eerste substituut Fabrizio Antioco wil dinsdag geen verdere details geven over het onderzoek “dat lopende is”. Ook over de duur van het onderzoek kan hij geen commentaar kwijt. “Dat zal afhangen van de elementen die we aantreffen”, klinkt het. Dergelijke onderzoeken van het arbeidsauditoraat nemen al snel meerdere maanden tot zelfs een jaar of meer in beslag.

Afhankelijk van de belastende elementen kan beslist worden om het onderzoek zonder gevolg te laten. Maar men kan ook kiezen voor bemiddeling, een schikking of de bank en/of de twee directieleden vervolgen voor de correctionele rechtbank. Bij een veroordeling zou dat gevolgen kunnen hebben voor hun positie binnen de bank.

Gevoelige informatie

Dit voorjaar raakte bekend dat BBTK een viervoudige strafklacht had ingediend tegen ING België en tegen CEO Peter Adams en hr-directeur Isabel Carrion. De klacht kwam er naar aanleiding van het inkijken van het mailverkeer van zo’n 2.000 werknemers. Dat zou gebeurd zijn naar aanleiding van het ontslag van de BBTK-hoofdafgevaardigde, die gevoelige interne informatie met de buitenwereld zou hebben gedeeld. ING ontkende met klem. “We hebben geen instructie gegeven om het mailverkeer in te kijken en er is ook geen analyse van dit mailverkeer gebeurd”, zei een woordvoerster midden april na de eerste mediaberichten hierover. De bank beklemtoonde ook veel belang te hechten aan de privacy van haar werknemers.

BBTK diende nog een klacht in bij de Gegevensbeschermingsautoriteit, schrijft De Tijd, maar hoe het daarmee zit is niet bekend.