Waren het de Russen, waren het de Oekraïners, of was het gewoonweg een ongeval? De strijdende partijen geven elkaar de schuld van de verwoesting van de stuwdam in het zuiden van Oekraïne, maar wat zouden ze daarbij te winnen hebben? We overlopen de drie mogelijke scenario’s. Alvast opmerkelijk: op satellietbeelden is te zien dat een deel van de dam maandag al beschadigd was.