Vier pakjes gegooid over muren van gevangenis van Andenne: een met vuurwapen en munitie gevonden, drie andere onvindbaar

Zondag zijn vier pakjes over de muren gegooid van de gevangenis van Andenne in de provincie Namen. Een van de pakjes kon onderschept worden en bleek een vuurwapen en munitie te bevatten. Gedetineerden hebben de drie andere pakjes weten te verbergen. Dat meldt Sudinfo en is aan Belga bevestigd uit goede bron.

De vier verdachte pakjes werden zondagnamiddag van buiten de muren van de gevangenis naar binnen gegooid. Drie van de pakjes kwamen op de binnenplaats terecht, een vierde op een plaats die niet toegankelijk is voor de gedetineerden. Toen cipiers dat laatste pakje openden bleek het een revolver, twee magazijnen en munitie te bevatten.

Gevangenen zijn aan de haal gegaan met de drie pakjes die op de binnenplaats terechtkwamen. “Van daaruit was het makkelijk om ze in de cellen te krijgen via ramen die niet beveiligd zijn”, klinkt het uit goede bron.

De inhoud van de pakjes die de gedetineerden in handen hebben is niet gekend. Woensdag zitten personeel en directie samen over het incident. Sudinfo schrijft dat gevreesd wordt dat een ontsnapping met gijzelneming voorbereid wordt.