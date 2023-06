Van talent met enorm potentieel bij Chelsea naar… dakloos: de opmerkelijke ondergang van Jacob Mellis

In het voetbal kan het snel gaan. Veel tieners die bij topclubs arriveren, ervaren op zeer jonge leeftijd al veel druk om te slagen. En niet iedereen kan daar goed mee om. Jacob Mellis (32) vertrok als jonge knaap met hoge verwachtingen naar Chelsea, maar al snel draaide het verkeerd uit. De Engelsman hing achttien maanden geleden genoodzaakt zijn voetbalschoenen aan de haak. Vandaag is hij zelfs dakloos.

De middenvelder die tijdens zijn carrière vooral te vinden was in de League One (derde klasse) en League Two (vierde klasse) van Engeland, stond bekend als een veelbelovend talent. In 2007 maakte hij dan ook zijn grote transfer waar en signeerde hij bij Chelsea. Wat de start van een indrukwekkende carrière moest zijn, draaide uit in een regelrechte flop. Mellis kwam te weinig aan spelen toe en kon zich moeilijk vinden in die beslissing. Als antwoord op zijn frustratie, spendeerde de Engelsman tijdens zijn periode in Stamford Bridge veel tijd aan feesten en drinken.

“In die periode heb ik mijn potentieel zeker verspild”, geeft Mellis toe in een interview met The Daily Mail. “Ik herinner me dat ik als negentienjarige een keer dronken op training verscheen. David Luiz, die toen nog niet veel Engels sprak, merkte dat op en vroeg me: ‘Hé jij, heb je gedronken?’. Uiteindelijk werd ik door de assistent-trainer naar binnen gestuurd.”

Mellis geeft toe dat Chelsea er alles aan heeft gedaan, om hem met zijn verslaving te helpen. “Dermot Drummy , de Academy manager, wees mij een mentor aan - Chelsea-legende Ashley Cole - om te voorkomen dat ik uitging en om met mij te praten. Ze hebben echt wel geprobeerd.” In het interview bekent Mellis dat de reden voor het mislukken bij Chelsea aan zijn karakter lag. “Als ik niet gekozen werd of gefrustreerd was, ging ik gewoon iets drinken. Chelsea verknoeide mij niet, ik verknoeide het zelf.”

Werken met jonge voetbaltalenten

Ondertussen is de middenvelder achttien maanden geleden verplicht op voetbalpensioen gegaan toen een verkeerd gediagnosticeerde knieblessure werd opgepikt door de medische staf van Southend. De 32-jarige ex-voetballer heeft momenteel geen vast adres en overnacht bij vrienden en familie die banken aanbieden om op te slapen. “Ik breng elke dag door met nadenken over waar ik heen kan gaan. Ik heb familie, zij staan er altijd voor mij, maar ik wil niet afhankelijk zijn van hen. Ik wil gewoon dingen voor mezelf doen”, aldus Mellis.

De Engelsman probeert de draad op te pikken en zoekt naar werk in het voetbal. Mellis droomt ervan om een scout van jonge talenten te worden, al is dat door zijn situatie niet zo vanzelfsprekend. Doordat hij geen vast adres heeft, zou hij moeilijker aan de noodzakelijke achtergrondinformatie van de jongeren geraken waarmee hij wil werken. Mellis hoopt dat dit in de toekomst opgelost kan worden zodat hij zijn passie kan beoefenen. “Ik vind het leuk om jeugdtalenten te zien opkomen. Buiten het veld zou ik ze op andere manieren kunnen helpen en vooral ze weerhouden van de zaken die ik heb gedaan.”