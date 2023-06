“Belachelijke straffen voor dergelijke handelingen”: MR-voorzitter Bouchez reageert op Reuzegom-arrest

Na de heisa die vorige week ontstaan was over de uitspraken van onder meer CD&V-voorzitter Sammy Mahdi, die de straffen voor de Reuzegommers “werkstrafjes” noemde, was veel verontwaardiging te horen. Het College van hoven en rechtbanken had het over “opruiende uitspraken” en noemde wat sommige politici zeiden “ontoelaatbaar en onaanvaardbaar”.

En dan had MR-voorzitter Georges-Louis Bouchez nog niet eens gereageerd. Dinsdag brengt hij daar verandering in. “De zaak-Sanda Dia illustreert opnieuw dat justitie te vaak laks is”, schrijft Bouchez op Twitter. “Hoe kunnen individuen een mens aan een dergelijke behandeling onderwerpen? Het minimaliseren van dergelijke handelingen met zulke belachelijke straffen zegt veel over een bepaalde manier van denken. Justitie moet niet als een belegerde kaste op deze zaak reageren, maar integendeel openstaan voor de noden van de samenleving en haar vragen.”

Het Antwerpse hof van beroep legde 18 leden van de studentenclub Reuzegom vorige week werkstraffen tot 300 uur en geldboetes tot 400 euro op voor de dood van de 20-jarige Sanda Dia. Na dat arrest kwamen heel veel verontwaardigde reacties vanuit de samenleving. Onder meer in Brussel, Antwerpen, Gent en Brugge werden al protestacties georganiseerd.