Paus Franciscus opgenomen in het ziekenhuis

Paus Franciscus is voor een controle opgenomen in het ziekenhuis, zo melden Italiaanse bronnen. De gezondheidstoestand van de 86-jarige kerkvorst is al enkele maanden wankel.

Paus Franciscus werd vanmorgen opgenomen in het Gemelli-ziekenhuis in Rome. Daar verbleef hij eind maart ook al enkele dagen vanwege een longontsteking. Over de precieze reden waarom de paus dinsdag naar het ziekenhuis moest, geeft het Vaticaan voorlopig geen commentaar.

Twee weken geleden zei de Argentijnse paus nog tegen de Spaanse tv-zender Telemundo dat zijn longontsteking van maart maar net op tijd behandeld was. “Het kwam echt onverwacht. Maar we waren er op tijd bij. Als we nog een paar uur hadden gewacht, was het ernstiger geweest.”

Jorge Bergoglio, zoals de paus echt heet, is paus sinds 2013. Zijn gezondheidstoestand is de laatste maanden instabieler geworden. Ook problemen met zijn rechterknie bezorgden hem het voorbije jaar al veel last. Franciscus heeft eerder al te kennen gegeven dat hij overweegt om af te treden als hij niet meer gezond genoeg is voor zijn rol. Zijn voorganger Benedictus XVI (die in december 2022 stierf) trad in 2013 al om gezondheidsredenen af. Dat was ongebruikelijk: normaal gesproken voert een paus de functie uit tot hij overlijdt.