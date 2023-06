Antwerpse topspeurder opgepakt op verdenking van lekken aan drugsmilieu

De Brusselse speurders deden in opdracht van de onderzoeksrechter in Antwerpen ook een huiszoeking in de woning van de verdachte speurder. Of daar relevante bewijzen werden aangetroffen, is niet bekend. De verdachte speurder werd voorgeleid bij de onderzoeksrechter, maar werd na verhoor vrijgelaten onder voorwaarden.

“Het onderzoek is opgestart naar aanleiding van aantijgingen in het kader van zijn functie die op dit moment nog verder onderzocht moeten worden”, zo bevestigt woordvoerder Kristof Aerts van het parket van Antwerpen. “Het is op dit moment te vroeg om al conclusies te trekken.”

Hoog aangeschreven

De arrestatie van de hoofdinspecteur veroorzaakt heel wat deining binnen de rangen van de federale gerechtelijke politie in Antwerpen. De hoofdinspecteur, een man van Marokkaanse origine, stond hoog aangeschreven bij zijn collega’s. Hij stond ook bekend als de schrik van de Antwerpse drugsclans, wegens zijn grote kennis van en inzicht in het Marokkaanse criminele milieu. Zo was hij bijvoorbeeld een van de sterkhouders achter het onderzoek tegen de Mixers, een criminele bende rond de gebroeders S. die zich zowel met uithalingen als met de distributie van drugs bezighield.

Omdat hij als speurder heel wat vijanden maakte in het Marokkaanse drugsmilieu, doken er jaren geleden al verhalen op over de man, als zou hij bepaalde grote criminelen ‘beschermen’ tegen acties van politie en justitie. De eerder genoemde Mixers verspreiden al jaren berichten om de betrokken speurder in diskrediet te brengen.

In het grote Makreel-dossier doken overigens ook al verhalen op die de naam van de betrokken hoofdinspecteur in een slecht daglicht stelden. Bronnen in het milieu wijzen op de vriendschapsbanden die de speurder al sinds zijn jeugd zou onderhouden met een aantal sleutelfiguren in het Antwerpse misdaadmilieu.