Aantal zelfstandigen in België blijft stijgen

Het aantal zelfstandigen blijft stijgen in België. Dat is nu al bijna twintig jaar het geval, zo blijkt dinsdag uit cijfers van het Rijksinstituut voor de Sociale Verzekeringen der Zelfstandigen (RSVZ). België telde eind vorig jaar 1.257.356 zelfstandigen, of 2,19 procent meer dan een jaar eerder. De stijgende trend geldt voor alle categorieën van aangeslotenen en de activiteitssectoren van de nijverheid, vrije beroepen en diensten.

“Het is positief om vast te stellen dat al bijna 20 jaar op rij steeds meer mensen ervoor kiezen om zelfstandige te worden. Maar voor mij betekent dit ook dat het sociaal statuut van zelfstandigen steeds aantrekkelijker wordt”, zegt minister van Zelfstandigen David Clarinval. “Een bemoedigend teken dat we dit sociaal statuut verder moeten verbeteren.”

Het aantal zelfstandigen in hoofdberoep is gestegen met 1,08 procent, van 786.772 naar 795.282. Deze stijging is het gevolg van de toename van het aantal activiteiten in hoofdberoep zowel van mannen (+ 1,18 procent) als van vrouwen (+ 0,88 procent).

Bijberoep

Ook het aantal zelfstandigen in bijberoep is gestegen in 2022: 323.494 tegenover 313.530 in 2021. Het aantal mannelijke zelfstandigen in deze categorie nam toe met 2,26 procent (van 178.398 naar 182.433), terwijl het aantal vrouwelijke zelfstandigen in die categorie een iets sterkere stijging kende, namelijk met 4,39 procent (van 135.132 naar 141.061).

Het jaar 2022 wordt bovendien ook gekenmerkt door een stijging met 6,5 procent van het aantal zelfstandigen die na de pensioenleeftijd blijven werken (van 130.117 naar 138.580). Het aantal studenten-zelfstandigen daalde daarentegen vorig jaar met 4,65 procent, tot 8.690.

In 2022 waren er 124.048 starters, dit is 3,07 procent minder dan in 2021. Op dit totale aantal zijn 34.631 personen van vreemde nationaliteit. Dit aantal stijgt ten opzichte van 2021 en vertegenwoordigt 27,92 procent (26,71 procent in 2020 en 26,05 procent in 2021).

Vorig jaar hadden 1.141 starters de Oekraïense nationaliteit. Zij voeren nu de top 3 aan van starters met een niet-Belgische nationaliteit van buiten de Europese Unie. Ze worden gevolgd door de starters met een Marokkaanse en Turkse nationaliteit, waarvan de aantallen stabiel blijven ten opzichte van 2021 (van 903 naar 906 en van 767 naar 747 starters).