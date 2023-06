Openbaar ministerie vraagt vrijspraak voor Ibrahim Farisi voor deelname aan activiteiten terreurgroep

Het openbaar ministerie heeft geen sluitende bewijzen dat Ibrahim Farisi op de hoogte was dat er terroristen verbleven in het appartement van zijn broer in de Kazernenlaan in Etterbeek dat hij na de aanslagen hielp leegmaken. Federaal procureur Paule Somers vroeg dinsdag op het proces van de aanslagen van 22 maart 2016 tijdens haar requisitoir dan ook om hem vrij te spreken voor deelname aan de activiteiten van een terroristische groep.

Ibrahim Farisi werd door de kamer van inbeschuldigingstelling enkel doorverwezen voor deelname aan de activiteiten van een terrurgroep. Hij was de enige beschuldigde op het terreurproces die niet werd doorverwezen voor moord en poging tot moord.

Het OM had zelf gevraagd om Ibrahim Farisi en zijn broer Smail door te verwijzen naar de correctionele rechtbank voor deelname aan de activiteiten van een terroristische organisatie. Uiteindelijk verwees het KI beide broers toch door naar assisen, Smail Farisi ook voor medeplichtigheid aan terroristische moord en poging tot moord. Het OM vroeg eerder op de dag echter om Smail Farisi enkel te veroordelen voor deelname aan de activiteiten van een terreurgroep.

Kennis van zaken?

Procureur Paule Somers overliep in haar requisitoir de verschillende elementen die het KI hadden aangezet om Ibrahim Farisi door te verwijzen naar assisen. De belangrijkste vraag was daarbij: heeft Ibrahim Farisi met kennis van zaken de terreurgroep geholpen toen hij het appartement verliet voor de verhuis van Ibrahim El Bakraoui en toen hij na de aanslagen het appartement leegmaakte?

Het feit dat Ibrahim El Bakraoui een handschoen droeg aan zijn linkerhand toen hij de rugzak waarin de tweede bom van Maalbeek had gezeten naar buiten bracht, werd als eerste element niet weerhouden. “Er zat geen TATP meer in de rugzak en hij raakte die ook met zijn rechterhand aan. Hij wilde dus niets verstoppen met die handschoen”, aldus Somers. Ook het feit dat Ibrahim vanuit een phoneshop belde naar een kennis om hem te helpen verhuizen bewijst niets: hij had op dat moment geen belkrediet, aldus Somers. En de “Fumier” aan wie Ibrahim El Bakraoui een bedankingsbrief stuurde, was wel degelijk Smail Farisi, niet Ibrahim.

Verhoren

Tijdens verhoren zei Ibrahim, die een tiental dagen in het appartement woonde voor Ibrahim El Bakraoui er begin oktober 2015 introk, dat hij niet wist wie na hem in het appartement kwam wonen. Zo gaf hij aan dat Smail enkel had gezegd dat hij “iemand” zou meenemen naar het appartement en dat hij zich geen verdere vragen had gesteld. Ook over het feit dat het appartement leeggemaakt moest worden de dag na de aanslagen stelde Ibrahim zich geen vragen. Zo had zijn broer hem eerder al gezegd dat hij het appartement wilde opzeggen omdat het te duur was en wilde Ibrahim materiaal ophalen dat voor hem nog nuttig kon zijn. Hij merkte naar eigen zeggen ook niets speciaals op in het appartement op 23 maart.

Over bepaalde elementen zijn er tegenstrijdige verklaringen. Zo had Ibrahim Farisi in een eerste verhoor verklaard dat hij al op 23 maart wist wie er in het appartement had gelogeerd, maar later zei hij dat hij dat pas op 9 april wist, de dag dat hij werd opgepakt. “We kunnen niet met zekerheid zeggen wanneer hij op de hoogte werd gebracht”, zei Somers.

Familiebijeenkomst

Het OM hoopte tijdens het proces ook meer duidelijkheid te krijgen over de familiebijeenkomst die had plaatsgevonden na de aanslagen. De ex-vriendin van Smail had in eerdere verhoren verklaard dat er volgens de zus van de Farisi’s net na de aanslagen een gesprek had plaatsgevonden met “heel de familie” en dat een deel van de familie hem had afgeraden om naar de politie te gaan. Tijdens haar getuigenis op het proces verklaarde de vrouw dat die vergadering pas na de verhuis van het appartement had plaatsgevonden, dus na 25 maart. De vader van de Farisi’s ontkende tijdens zijn getuigenis dan weer met klem dat er überhaupt een familievergadering had plaatsgevonden.

“We hebben geen telefoniegegevens van de ouders, de broer en zijn zussen, we kunnen onmogelijk uitmaken wanneer de vergadering plaatsvond. Bovendien wist de ex-vriendin niet welke van de twee broers van Smail (de Farisi’s hebben nog een jongere broer, red.) aanwezig was bij het gesprek”, aldus Somers. “Aan zijn ex zei Smail dat zijn broer niets te maken had met de terroristen en dat hij enkel zijn broer heeft ondersteund als een goede broer.” Ook zei Smail in een verhoor dat hij pas op 9 april aan Ibrahim vertelde dat hij zijn appartement onderverhuurde aan terroristen.

Ook het verdwenen materiaal uit de Kazernenlaan is voor het OM geen bewijs tegen Ibrahim Farisi. Nochtans verklaarde die verschillende keren dat zijn broer zakken met kleren had weggehaald uit het appartement, terwijl nu geweten is dat dat niet klopt. “Waarom zouden ze zwijgen over die kleren als ze niet weten dat die problematisch zijn”, vroeg Somers zich af. “Maar we hebben geen antwoord gekregen op onze vragen.”