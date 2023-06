EU veroordeelt vergiftiging van 60 schoolmeisjes in het noorden van Afghanistan: “Gruwelijke misdaad”

De Europese Unie heeft dinsdag het “verschrikkelijke nieuws” betreurd van de vergiftiging van meer dan 60 meisjes in hun school in het noorden van Afghanistan. Dat zegt een woordvoerder van de hoge vertegenwoordiger van de EU voor buitenlandse zaken, Josep Borrell.

Zo’n 100 leerlingen, voornamelijk meisjes, werden dit weekend vergiftigd in de provincie Sar-e-Pul, in het noorden van Afghanistan, bevestigde een lokale functionaris maandag. De vergiftiging zou zaterdag en zondag plaatsgevonden hebben in twee scholen in het district Sancharak, verklaarde de topman van het lokale informatie- en cultuurdepartement, Umair Serapuli, aan het Duitse persagentschap DPA.

Volgens hem werden meerdere leerlingen in het provinciaal ziekenhuis opgenomen met misselijkheid en kortademigheid, maar hun gezondheidstoestand was goed. Ook acht leerkrachten werden het slachtoffer van de vergiftiging. Serapuli vermoedt dat een product dat in de klassen werd gebruikt, astma, tranende ogen en een loopneus hebben veroorzaakt.

“Dit is een gruwelijke misdaad die moet worden vervolgd door de feitelijke autoriteiten”, stelde de EU, die de slachtoffers een spoedig herstel wenste. “Het recht op onderwijs is een mensenrecht voor alle kinderen, overal. Scholen moeten veilige plekken zijn voor alle kinderen.”

Sinds hun terugkeer aan de macht in augustus 2021 hebben de taliban strikte wetten oplegd, onder meer een verbod voor meisjes en vrouwen om naar school te gaan na het zesde jaar. Ondanks nationale en internationale druk, weigeren ze meisjesscholen te heropenen.