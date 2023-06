Hij wilde als enige de 17-jarige Haaland bij FC Kopenhagen: wie is Mikkel Hemmersam, de nieuwe sports manager van Anderlecht?

Anderlecht stelt Mikkel Hemmersam (46) aan als Sports Manager. Hij wordt de rechterhand van CEO Sports Jesper Fredberg die vooral zal instaan voor de doorstroming en rekrutering van talent. Maar wie is deze Deen? Hij bouwde bij FC Nordsjaelland het jongste team in Europa, lanceerde Andreas Skov Olsen (Club) en Simon Adingra (Union), en was de enige die Erling Haaland ooit bij FC Kopenhagen wou. Een voetbalman met oog voor talent.