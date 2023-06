UZ Brussel en Proximus stellen ‘ziekenwagen van de toekomst’ voor

Met de nieuwe hightech ziekenwagen wil het UZ Brussel, het universitaire ziekenhuis van de Vrije Universiteit Brussel (VUB), het overbrengen van patiënten die kritische en ernstige zorg nodig hebben vergemakkelijken. Om dat tot een goede einde te brengen wordt gebruikgemaakt van hoogtechnologische hulpmiddelen voor telegeneeskunde. Op die manier kunnen artsen ter plekke in de ziekenhuizen van vertrek en aankomst de patiënt middels virtuele realiteit begeleiden en opvolgen tijdens het transport. De ziekenwagen is de eerste van zijn soort in Europa en zal vanaf 7 juni ingezet worden tussen de verschillende ziekenhuizen in België.

Daarnaast is de ziekenwagen moduleerbaar, patiënten van 300 gram tot en met 300 kilogram kunnen vervoerd worden met aandacht voor de specifieke noden van de patiënt. “Een prematuur geboren baby, een ziek kind, of een patiënt van 300 kg die complexe zorgen nodig heeft, vragen immers een andere aanpak”, zegt Noppen. “Deze ziekenwagen kan het verschil maken tussen leven en dood en is een absolute primeur in Europa.”

Het gebruik van de hoogtechnologische ziekenwagen vergt de opleiding van een gespecialiseerd transportteam. Voorlopig mogen slechts drie chauffeurs met de ziekenwagen het land doorkruisen. Het team kreeg vier maanden lang theoretische en praktische opleidingen. De chauffeurs van de wagen staan voortdurend in contact met de begeleiding achterin, dit om zo goed mogelijk in te spelen op de noden van de patiënt in kritieke toestand.

© BELGA

