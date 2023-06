Foutje van de firma: voetbalfans zorgen voor knotsgekke beelden door massaal vuurpijlen te vroeg af te steken tijdens derby

Voetbalfans zitten vol passie, zeker die in Zuid-Amerika. Dat werd nogmaals bewezen tijdens een wedstrijd in de Argentijnse tweede klasse tussen Independiente Rivadavia en Deportivo Maipu. De thuisploeg stond op het punt om hun rivalen met 2-1 te verslaan en over Maipu te springen in het klassement, maar de fans van Rivadavia staken hun vuurpijlen te vroeg af. Zo werd de laatste minuut van de verlengingen wel heel spectaculair.