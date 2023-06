Droom je van een eigen kasteel? Pareltje op domein van 50 hectare staat te koop, maar de vraagprijs is er niet naast

Wie er altijd al van droomde om een kasteel te bezitten, kan zijn of haar slag slaan in Overijse. In de Hagaard staat minstens al een jaar een stevig exemplaar te koop, al moet je daar wel heel wat kapitaal voor hebben: het domein staat te koop voor liefst 8 miljoen euro. Daar krijg je logischerwijs wel wat voor in de plaats.

Op het omvangrijke domein van 50 hectare staan vier verschillende huizen, waaronder een landhuis van 950 vierkante meter groot dat in 1909 gebouwd werd. Het landhuis werd volledig gerenoveerd in 2001 en gedeeltelijk in 2019. Zo omvat het onder meer ontvangstruimten, zeven secundaire slaapkamers, vijf doucheruimtes en ook een hoofdslaapkamer met uitzicht op het park.

De voormalige dienstwoning werd verdeeld in een garageruimte en twee woningen met elk twee slaapkamers. Voorts is er nog een conciërgewoning aanwezig. Wie gezellig buiten wil vertoeven, kan dat bij de verschillende vijvers en de grote boomgaard. (Lees verder onder de foto’s)

Bij het kasteel krijg je ook een zeer groot park en verschillende vijvers. — © Latour & Petit

© Latour & Petit

“Dit domein is echt ongelooflijk”, zegt Lancelot Ullens van het immobiliënkantoor Latour & Petit. “Het is erg groot, en ook de ligging vlak bij Brussel is ideaal. De eigenaar van het gebied kocht dit in de jaren tachtig, en vele jaren later willen zijn kinderen het verkopen.” Wie het wil kopen, moet wel een behoorlijk bedrag ophoesten. (Lees verder onder de foto)

De hal van het kasteel. — © Latour & Petit

“Daarnaast ligt het kasteel in een park- en bosgebied, wat bepaalde beperkingen met zich meebrengt”, aldus Ullens. “Een project om het terrein te ontwikkelen in de vorm van een golfbaan, sportclub, ruiterclub, restaurant, hotel of wellnessruimte is echter goed mogelijk, mits toestemming van de gemeente Overijse, die zeer openstaat voor dit soort ontwikkelingen”, legt Ullens uit. “Al werden we ook gecontacteerd door een aantal particulieren die op zoek zijn naar een uitzonderlijk pand aan de Brusselse rand.” (Lees verder onder de foto)

Het kasteel is omgeven door de natuur. — © Latour & Petit

Concrete interesse bleef wel uit: het kasteel staat al minstens een jaar te koop voor 8 miljoen euro. “Een hoog prijskaartje, maar het is wel een unieke locatie”, klinkt het. “Bovendien is het niet zo opmerkelijk dat er nog niets getekend werd. Het is een speciaal project, en daarbij moet altijd de tijd genomen worden om de juiste kandidaat te vinden”, besluit Ullens.

Wie meer info wil, kan terecht op de website www.latouretpetit.be.