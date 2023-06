Ook tweede leerkracht (31) van middelbare school in Blankenberge blijft in cel op verdenking van zedenfeiten met minderjarigen

Blankenberge/Bredene

Een 31-jarige leerkracht van de middelbare school Sint-Jozef Sint-Pieter in Blankenberge blijft in de cel op verdenking van grooming en aanzetten tot ontucht van minderjarigen. De Brugse raadkamer heeft zijn aanhouding dinsdag met een maand verlengd. Eerder belandde al een andere leerkracht van dezelfde school in de cel voor zware zedenfeiten met minderjarige leerlingen.