Eupen strikt Florian Kohfeldt (ex-Wolfsburg) als nieuwe coach

Met Kohfeldt kiest Eupen opnieuw voor een Duitser als hoofdcoach. Een man me ervaring bovendien. Op zijn veertigste heeft Kohfeldt al 150 wedstrijden als hoofdcoach in de Bundesliga op zijn palmares staan.

De voormalige doelman begon zijn trainerscarrière in de jeugdacademie van Werder Bremen, waar hij van 2017 tot 2021 ook vijf seizoenen actief was als hoofdcoach. In 2021 volgde hij bij Wolfsburg de ontslagen Mark van Bommel op. Op het einde van datzelfde seizoen kreeg ook hij de rekening gepresenteerd nadat Wolfsburg op een teleurstellende twaalfde plaats was geëindigd.