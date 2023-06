Man na vijftien jaar toch nog aangeklaagd voor drie verkrachtingen dankzij ingenieus DNA-onderzoek

De zaak draait rond vier aanvallen op vrouwen tussen 23 en 44 jaar oud, die tussen augustus 2007 en december 2008 gebeurden in Terminal Street in Charlestown, een wijk in de Amerikaanse stad Boston. Een van hen werd ’s nachts verkracht na een lift te hebben gekregen van een man. Een andere dacht na een reünie van haar school in een taxi te stappen, maar stapte eigenlijk in de wagen van een man die ze achteraf omschreef zoals het vorige slachtoffer. Ook zij werd verkracht. Net als twee gelijkaardige incidenten, waarvan het één keer tot verkrachting kwam en één keer tot een poging daartoe, werd de dader omschreven als een jonge twintiger. Maar een verdachte vinden lukte de speurders niet.

Het werd een cold case, waarnaar het onderzoek vorig jaar hernomen werd. De reden daarvoor was dat bij alle incidenten DNA-materiaal van de dader gevonden werd. Met de nieuwste technieken van DNA-vergelijking hoopten speurders toch nog op een doorbraak. Ze keken daarvoor vooral naar Matthew Nilo, een 35-jarige man die al eerder in hun onderzoek was opgedoken. De man die in New Jersey woont en in New York in een advocatenkantoor werkt, werd onder surveillance geplaatst en tijdens een evenement van zijn werkgever slaagden speurders er ongemerkt in om gebruiksvoorwerpen en drinkbekers te verzamelen waar Nilo aan was geweest.

Zijn DNA-materiaal bleek overeen te komen met dat van de vier incidenten. Hij wordt aangeklaagd voor drie gevallen van verkrachting, twee gevallen van ontvoering, een geval van geweld met de intentie tot verkrachting en een geval van slagen en verwondingen. Hij werd opgepakt en er werd een borgsom van 500.000 dollar op hem geplakt. Als hij die ophoest, mag hij naar huis maar moet hij wel een GPS-tracker dragen, zijn paspoort indienen en wegblijven bij de slachtoffers en de straat waar het allemaal gebeurde.