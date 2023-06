Tweede veelvraat in honderd jaar gespot in Californië

In de Amerikaanse staat Californië is een veelvraat gespot. Daar is het dier inheems, maar wel zeer zeldzaam. In de afgelopen honderd jaar werd er maar één andere veelvraat gespot.

De veelvraat werd drie keer gespot in het oostelijke deel van het gebergte Sierra Nevada. Het dier is twee keer gezien in het Inyo National Forest en een keer in het nationaal park Yosemite. Het lijkt erop dat het een jong mannetje is die zoekt naar een partner. Volgens milieuwetenschapper Daniel Gammons kan de veelvraat wel helemaal vanuit Canada of Alaska komen, omdat ze makkelijk een territorium van honderden vierkante kilometers hebben. Daarnaast heeft de hevige sneeuwval in Californië van de afgelopen winter bruggen tussen habitats kunnen maken.

De veelvraat is gespot in het Californische gebergte Sierra Nevada — © AP

“Het is erg spannend en verrassend”, zegt Gammons. Want ondanks dat de veelvraten inheems zijn in Californië, zijn ze bijna uitgestorven in de staat. In de afgelopen honderd jaar is er maar één andere veelvraat gespot in Californië. Die leefde tussen 2008 en 2018 in het Tahoe National Forest. Dat was hoogstwaarschijnlijk een andere dan de veelvraat die nu gespot is, want in het wild worden ze maar 12 tot 13 jaar oud.

Omdat hij zo zeldzaam is, staat de veelvraat op de lijst van bedreigde diersoorten in de staat Californië. Er wordt gedacht dat dit komt door de jacht voor zijn vacht, maar er is geen bewijs waarom de populatie van veelvraten begin vorige eeuw zo is gekrompen. De VS wil hem niet op de federale lijst van bedreigde diersoorten zetten, omdat ze vinden dat er nog genoeg veelvraten in buurland Canada leven.