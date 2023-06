Reuzegom-advocaat Joris Van Cauter krijgt dreigbrief in de bus: “We zullen je ook opnieuw dopen met water en visolie, lekker fris”

“Hé stukske advocaat.” De aanhef van de anonieme briefschrijver voorspelde al weinig goeds. Die advocaat is Joris Van Cauter, die op het intussen felbesproken Reuzegom-proces de verdediging van Remork op zich nam. Remork is voor alle duidelijkheid een randfiguur in dit verhaal, ook al is hij eveneens schuldig verklaard aan onopzettelijke doding en mensonterende behandeling. Hij nam nooit een leidende rol op.

(Lees verder onder de foto)

Deze brief zat vanochtend in bus van advocaat Joris Van Cauter

Van Cauter is een bekend Gents strafpleiter die de voorbije week al meermaals duiding gaf over de hele heisa buiten de rechtszaal over de “milde straffen.” Hij vatte het arrest meteen na afloop samen als een tragisch accident dat niemand ooit heeft gewild. Van Cauter steekt zich op dat vlak nooit weg.

Dreigende toon

De briefschrijver is geen fan van zijn recente optreden in De Afspraak, zo blijkt. “Wat een zielige vertoning.” Gevolgd door een rist verwijten: “Je hebt vast goed verdiend aan het proces, met al die fils-à-papa’s.” De toon is dreigend: “We hopen alvast dat je ook wat slapeloze nachten tegemoet gaat, anders zullen wij daar binnenkort wel voor zorgen. We zullen je ook eens opnieuw laten dopen met wat water en visolie, lekker fris bij deze warme temperaturen.”

“Het gaat je goed, Jorisken. En tot binnenkort, misschien aan de balie?” Groet: “een vurige Acid-fan-groep.”

Recensenten, zangers, briefschrijvers

Van Cauter deelde de brief dinsdagmiddag op Twitter. Eerder kreeg hij – net als collega’s – al te maken met negatieve recensies over zijn Gents advocatenkantoor, alsook een anonieme beller die hem enkele flarden nazi-muziek voor de voeten wierp.