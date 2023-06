Na 25 jaar nog eens een referendum: Gentenaars mogen stemmen over betaalbaar wonen

Bijna 25 jaar na de laatste volksraadpleging in Gent moet het stadsbestuur dit najaar opnieuw een referendum organiseren. Een groep actievoerders haalde genoeg handtekeningen binnen voor een stemming over betaalbaar wonen.

Een doos met 35.620 handtekeningen. Daarmee trokken actievoerders enkele weken geleden naar het stadhuis. Ze gingen maandenlang de straat op om via die handtekeningen een volksraadpleging te kunnen afdwingen, en halen nu hun slag thuis. De handtekeningen zijn geteld en het zijn er voldoende.

“Na de ontvangst zijn onze diensten aan de slag gegaan om nauwkeurig te controleren of de handtekeningen al dan niet geldig waren”, zegt schepen van Burgerzaken Isabelle Heyndrickx (CD&V). “Ze zijn gestopt met tellen bij 26.725. Dat was tien procent van alle Gentenaars zoals vastgelegd op 15 mei, de datum van afgifte.”

De inzet? Een referendum over het tekort aan betaalbare woningen in de stad en tegen de verkoop van stadsgebouwen. Actiegroep ‘Te Duur’ wil dat gronden en gebouwen worden ingezet voor sociale woningbouw en wil een debat op gang brengen over de woningprijzen in Gent.

Begin oktober

“Nu we weten dat er een referendum komt, is het de bevoegdheid van de gemeenteraad om de exacte vraagstelling vast te leggen”, zegt Heyndrickx. “Dat zal eind juni gebeuren. Het referendum zal begin oktober plaatsvinden: ten laatste een jaar voor de volgende lokale verkiezingen zoals voorgeschreven, met voldoende tijd om het goed te organiseren. Na afloop zullen we afhankelijk van de uitslag kijken hoe we er als stadsbestuur verder mee aan de slag gaan.”

Het referendum vindt plaats op zondag 8 oktober 2023. Gentenaars vanaf 16 jaar mogen hun stem uitbrengen, maar dat is niet verplicht. Het resultaat is enkel geldig als tien procent van alle inwoners gaat stemmen, en is sowieso niet bindend.

Het is de eerste keer sinds 1999 dat er nog eens een volksraadpleging komt. Toen stemden Gentenaars over gratis openbaar vervoer, maar er was een te lage opkomst om geldig te zijn. Andere pogingen over districtsraden in de deelgemeenten en het circulatieplan strandden op een handtekeningentekort.