Pools Hooggerechtshof draait gratieverlening aan binnenlandminister terug

Kaminski is minister sinds 2019. Vier jaar eerder was hij door een rechtbank in eerste aanleg schuldig bevonden aan machtsmisbruik in een onderzoek naar corruptie bij het ministerie van Landbouw. De feiten deden zich voor toen hij het Poolse anticorruptieagentschap CBA leidde. Kaminski werd veroordeeld tot drie jaar cel en mocht ook tien jaar lang geen openbare functie meer uitoefenen. Echter, president Duda verleende hem gratie, nog voor een rechtbank in beroep zich over de zaak kon uitspreken.

De gratieverlening gebeurde kort nadat de conservatieve partij PiS in 2015 de macht had overgenomen in Polen. De beslissing van Duda, zelf van PiS-signatuur, was altijd al controversieel. Ze maakte wel de weg vrij voor de benoeming van Kaminski tot binnenlandminister in 2019.

Maar, zo heeft het Hooggerechtshof vandaag/dinsdag beslist, het recht op gratie kan alleen personen te beurt vallen van wie de schuld door een definitief vonnis is vastgesteld - wat bij Kaminski dus niet het geval was. Daarom moet hij nu opnieuw terechtstaan.