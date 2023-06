DE INSIDER. Kolonel Kris Quanten: “Vernietiging stuwdam kan zich als boemerang tegen Rusland keren”

Wat is het verschil tussen de vernietiging van de Kakhovka-stuwdam en de overstroming van de IJzer in Wereldoorlog I? Waarom wordt het één aanzien als een heldendaad en het andere als mogelijke terreur? In onze actuapodcast De Insider stellen we de vraag aan prof Kris Quanten van de Koninklijke Militaire School. “De kaarten liggen anders dan in 1914. Militair is dit geen game changer. Maar als Rusland hierachter zit, kan het op diplomatiek vlak grote gevolgen hebben.”