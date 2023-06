Hongkong vraagt rechtbank om prodemocratisch lied van manifestanten te verbieden

De regering van Hongkong heeft dinsdag aan de rechtbank gevraagd om een prodemocratisch lied te verbieden. Het lied kende zijn oorsprong in de grootschalige manifestaties in 2019 in de stadstaat. Als het gerecht de autoriteiten volgt in hun vraag, zal ‘Glory to Hong Kong’ het eerste lied worden dat wettelijk verboden wordt sinds de Britse oud-kolonie in 1997 terugkeerde naar China.

Het lied werd door een anonieme auteur geschreven en was voor het eerst te horen in Hongkong in augustus 2019. Het lied groeide uit tot de hymne van de immense en soms gewelddadige manifestaties die voor de democratie gehouden worden.

De uitvoerende macht van Hongkong neemt de juridische stappen nadat het lied herhaaldelijk werd gespeeld in plaats van het Chinese volkslied bij sportevenementen in het buitenland. Sinds afgelopen november was ‘Glory to Hong Kong’ meermaals te horen op internationale sportevenementen, tot ergernis van de autoriteiten. Officieel heeft Hongkong geen volkslied. Traditioneel wordt de Chinese “Mars van de Vrijwilligers” gespeeld. Het beledigen van het volkslied kan worden bestraft met maximaal drie jaar cel.

De regering van Hongkong wil ook “elke adaptatie” van het liedje of zijn melodie verbieden.

De zoekmachine Google heeft al de vraag gekregen om het protestlied uit de zoekresultaten te verwijderen, maar de Amerikaanse gigant heeft geweigerd daaraan gehoor te geven.

Op dit moment is het al onwettelijk om in Hongkong het lied te zingen, of de melodie af te spelen. Een wet van nationale veiligheid die in 2020 door Peking werd opgelegd om politieke dissidentie tegen te gaan, maakt het mogelijk om muzikanten die het lied brengen te vervolgen voor het gerecht.