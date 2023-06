OVERZICHT. Europese tickets, degradanten en promovendi: zo verliep het in de buitenlandse competities

Nu de ontknoping in de Jupiler Pro League achter de rug is, is het misschien het moment om eens over de landsgrenzen heen te kijken. Van de Premier League over de Eredivisie tot de Süper Lig: hoe werden de Europese tickets verdeeld, wie zijn de degradanten en wie stijgt er naar het hoogste niveau?

PREMIER LEAGUE (Engeland)

De Europese tickets

In Engeland krijgen de eerste vier ploegen een rechtstreeks ticket voor de groepsfase van de Champions League. Manchester City, Arsenal, Manchester United en Newcastle zien we volgend jaar dus terug op het kampioenenbal. Liverpool en Brighton & Hove Albion hebben zich door hun vijfde en zesde plaats gekwalificeerd voor de groepsfase van de Europa League. Aston Villa moet eind augustus aan de bak in de play-offs van de Conference League om zich van een plaatsje te verzekeren van het hoofdtoernooi. Als West Ham woensdag de Conference League wint, plaatsen zij zich voor de groepsfase van de Europa League.

De dalers en stijgers

Leicester City, Leeds United en Southampton eindigden respectievelijk op de plaatsen 18,19 en 20 en zakken dus naar de Championship. Het Burnley van Vincent Kompany, Sheffield United en Luton Town maken de omgekeerde beweging en spelen volgend seizoen dus in de Premier League.

De Bruyne en Haaland zijn volgend seizoen weer te bewonderen in de Champions League — © Getty Images

LA LIGA (Spanje)

De Europese tickets

Ook in Spanje krijgen de eerste vier ploegen in de eindstand een ticket voor de groepsfase van de Champions League. Dat zijn dit jaar Barcelona, Real Madrid, Atlético Madrid en Real Sociedad. Ook Sevilla zien we volgend jaar terug in de Champions League, aangezien zij de Europa League wisten te winnen. Villareal en Real Betis komen volgend seizoen uit in de groepsfase van de Europa League, Osasuna heeft zich met de zevende plaats verzekerd van de play-offs voor de Conference League.

De dalers en stijgers

Vallalodid, Espanyol en Elche degraderen naar de Segunda División. Granada en Las Palmas hebben zich verzekerd van de promotie. Levante, Alavés, Eibar en Albacete strijden momenteel in play-offs om het laatste ticket naar La Liga.

Barcelona won La Liga — © EPA-EFE

SERIE A (Italië)

De Europese tickets

Eenzelfde verhaal in de Serie A: Napoli, Lazio Roma, Inter Milan en AC Milan hebben zich dankzij hun plekje in de top vier verzekerd van de groepsfase in de Champions League. Atalanta en AS Roma mogen zich bewijzen in de Europa League. Wint Fiorentina de finale van de Conference League tegen West Ham, krijgen ook zij een ticket voor de Europa League. Juventus is door de straf van tien punten aftrek voor gesjoemel met de boekhouding veroordeeld tot de play-offs voor de Conference League.

De dalers en stijgers

In Italië nemen ze op het hoogste niveau afscheid van Hellas Verona, het Cremonese van Cyriel Dessers en Sampdoria. Frosinone is dankzij de titel in de Serie B volgend jaar terug te vinden in de Serie A, ook Genoa keert na een jaartje Serie B terug naar de eerste klasse. Over de derde promovendus wordt beslist in play-offs. Daarin nemen Bari en Cagliari het op 8 en 11 juni tegen elkaar op.

Lukaku en Inter Milan spelen ook volgend seizoen Champions League — © AP

BUNDESLIGA (Duitsland)

De Europese tickets

Bayern München, Borussia Dortmund, RB Leipzig en Union Berlin zijn volgend seizoen de Duitse vertegenwoordigers in de Champions League. Freiburg en Bayer Leverkusen hebben zich geplaatst voor de groepsfase van de Europa League. Eintracht Frankfurt komt terecht in de play-offs voor de Conference League.

De dalers en stijgers

Schalke 04 en het Hertha Berlijn van Dodi Lukebakio zijn in Duitsland de degradanten. Heidenheim komt volgend seizoen voor het eerst in haar bestaan uit in de Bundesliga. Ook Darmstadt maakt de overstap naar de hoogste klasse.

Borussia Dortmund gaf de titel op de slotspeeldag uit handen, maar speelt dankzij de tweede plaats volgend jaar op het kampioenenbal — © REUTERS

LIGUE 1 (Frankrijk)

De Europese tickets

In Frankrijk krijgen slechts de eerste twee ploegen een rechtstreeks ticket voor de groepsfase van de Champions League. In dit geval zijn dat Paris Saint-Germain en het Lens van Loïs Openda. Marseille speelt de derde voorrondes van het kampioenenbal. Dankzij hun bekerwinst speelt Toulouse - waar Brecht Dejaegere weggaat - volgend seizoen in de Europa League. Stade Rennes en Jérémy Doku komen ook uit in de groepsfase van de Europa League. Lille moet dan weer naar de play-offs van de Conference League.

De dalers en stijgers

In Frankrijk spelen er volgend seizoen geen twintig maar achttien ploegen in de Ligue 1, waardoor er maar liefst vier degradanten zijn dit seizoen. Auxerre, Ajaccio, Troyes en Angers zijn de pineut geworden. Le Havre keert na veertien jaar terug in eerste klasse. Voor het tweede promotieticket gaat het tussen Metz en Bordeaux, die op één speeldag van het einde beiden 69 punten hadden. Metz won haar laatste competitiematch en eindigt de Ligue 2 zo met 72 punten, de wedstrijd van Bordeaux werd bij een 0-1 achterstand stilgelegd, nadat een Bordeaux-supporter een speler van Rodez had aangevallen. Toch lijkt de promotie van Metz quasi zeker, aangezien Bordeaux met 5 doelpunten verschil moet winnen van Rodez om nog over Metz te springen.

Loïs Openda kende een topseizoen bij Lens — © AFP

EREDIVISIE (Nederland)

De Europese tickets

Feyenoord is dankzij de landstitel rechtstreeks geplaatst voor de groepsfase van de Champions League, PSV komt uit in de derde voorrondes van het kampioenenbal. Ajax is door de teleurstellende derde plek in de competitie veroordeeld tot de laatste voorrondes van de Europa League. AZ mag zich opmaken voor de derde voorrondes van de Conference League.

In Nederland zijn momenteel de play-offs voor de Conference League aan de gang. In de finale van die play-offs strijden Sparta Rotterdam en FC Twente om een ticket voor de tweede voorronde van de Conference League.

De dalers en stijgers

Cambuur en Groningen verhuizen volgend seizoen naar de Keuken Kampioen Divisie, Heracles Almelo en PEC Zwolle promoveren naar de Eredivsie. FC Emmen, 16 e in de Eredivisie dit seizoen, neemt het in de play-offs op tegen Almere City. Wint FC Emmen, dan blijven zijn in de Eredivsie. Wint Almere, dan promoveren zij en zien we FC Emmen volgend jaar terug in de Keuken Kampioen Divisie.

Arne Slot (Feyenoord) met de schaal — © Getty Images

LIGA PORTUGAL (Portugal)

De Europese tickets

Landskampioen Benfica en tweede in de eindstand Porto hebben zich geplaatst voor de groepsfase van de Champions League. Braga mag zich proberen plaatsen voor het kampioenenbal, te beginnen in de derde voorronde. Sporting Lissabon maakt zich op voor de groepsfase van de Europa League, terwijl Arouca en Vitória de Guimaraes veroordeeld zijn tot de voorrondes van de Conference League.

De dalers en stijgers

Santa Clara en FC Paços de Ferreira moeten het volgend seizoen op een niveau lager doen. Moreirense en Farense promoveren dan weer naar de eerste klasse in Portugal. Play-offs tussen CS Maritimo en Estrela Amadora bepalen welke van beide clubs volgend jaar op het hoogste niveau spelen. In de eerste wedstrijd nam Estrela Amadora alvast de bovenhand door met 2-1 te winnen.

Nicolás Otamendi — © AP

SÜPER LIG (Turkije)

De Europese tickets

Ondanks de landstitel krijgt Galatasaray geen rechtstreeks ticket voor de groepsfase van de Champions League. Mertens en co komen uit in de play-offs, waar ze het mogelijks moeten opnemen tegen Antwerp. Fenerbahçe en Beşiktaş zijn aangewezen op de voorrondes van de Conference League.

De dalers en stijgers

Giresunspor en Ümraniyespor zijn de dalers van dienst in Turkije. Atakas Hatayspor en Gaziantep FK, de twee ploegen die uit de regio komen die zwaar getroffen werd door de aardbevingen begin februari en zich daardoor uit de competitie trokken, spelen volgend seizoen wel gewoon in de hoogste klasse. In de tweede klasse heeft Çorum FK door de titel te pakken zich al verzekerd van promotie. Bucaspor 1928, İskenderunspor AŞ, 24 Erzincanspor en Şanlıurfaspor strijden momenteel nog om de promotie.