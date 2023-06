EU heeft nieuw wapen tegen economische intimidatie klaar: “Grote stap vooruit”

De Europese Unie zal vanaf dit najaar beschikken over een nieuw instrument om economische intimidatie door derde landen te beantwoorden. Het arsenaal omvat onder meer de heffing van douanerechten of een verbod op buitenlandse directe investeringen.

“Dit is echt een grote stap vooruit voor de EU. Dit stuurt een duidelijk signaal naar onze partners wereldwijd dat we elke vorm van economische dwang van derde landen verwerpen”, zo begroette vicevoorzitter van de Europese Commissie Valdis Dombrovskis dinsdag het definitieve akkoord dat vertegenwoordigers van de lidstaten en het Europees Parlement hebben bereikt.

De onderhandelaars legden de laatste hand aan het zogenaamde antidwanginstrument. Dat voorstel van de Commissie van eind 2021 moest een nieuwe verdedigingslinie voorzien voor situaties waarin de EU of een lidstaat vanwege een bepaalde beleidskeuze of standpunt economisch gechanteerd lijken te worden door derde landen.

Litouwen

Het voorbeeld van Litouwen lag op dat moment vers in het geheugen. De Baltische staat was tegen economische sancties van China aangelopen omdat de regering Taiwan de toestemming had gegeven om een diplomatieke post te openen in de hoofdstad Vilnius.

Het antidwanginstrument moet vooral een ontradend effect hebben op derde landen. Het is eerst en vooral de bedoeling om via dialoog tot een oplossing voor een economisch conflict te komen, waarbij sancties als stok achter de deur gebruikt kunnen worden. Dat gaat dan onder meer over het heffen van douanerechten, handelsbeperkingen of beperkingen op de toegang tot buitenlandse directe investeringen en openbare aanbestedingen.

Het Europees Parlement en de lidstaten moeten het compromis nog bekrachtigen. De Commissie verwacht dat de verordening in de herfst van dit jaar van kracht wordt.