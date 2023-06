Kinderdagverblijf dat geschorst werd na overlijden van kindje gaat opnieuw open: “Ongelooflijke opluchting”

Kim Debruyne is onder de indruk van de steunbetuigingen van de ouders: “Ik heb een zeer zware periode achter de rug.” — © Stefaan Beel

Het agentschap Opgroeien geeft onthaalmoeder Kim Debruyne (50) groen licht om haar kinderdagverblijf Kim’s Kapoentjes maandag te heropenen. Eind april werd de opvang uit voorzorg geschorst na het overlijden van een kind. Na onderzoek en druk van de ouders mag Tante Kim terug starten. “Ik heb een zeer zware periode achter de rug, maar dit is een grote opluchting.”

Op maandag 24 april besliste het agentschap Opgroeien om het Izegemse kinderdagverblijf Kim’s Kapoentjes langs de Prinsdomlaan “uit voorzorg te schorsen met dringende noodzaak”. Er werd namelijk een kindje uit de opvang naar het ziekenhuis overgebracht, waar het nadien overleed. Het parket startte een gerechtelijk onderzoek maar meldde al snel dat er geen aanwijzingen van kwaad opzet waren.

De schorsing liep tot 31 juli, maar vandaag liet het agentschap weten dat Kim Debruyne mag heropstarten. “We hebben vandaag de uitbaatster en alle betrokken ouders op de hoogte gebracht. De komende dagen zullen we de beslissing juridisch bevestigen zodat het kinderdagverblijf weer kan openen”, vertelt woordvoerder Nele Wouters. “We zijn blij dat er een einde komt aan de onzekerheid van de voorbije weken.”

Tante Kim mag dus eindelijk opnieuw haar kindjes ontvangen. “Dat is een pak van mijn hart”, zegt ze. “Ik kreeg regelmatig verschillende updates via e-mail, dat het onderzoek lopende was en dat het agentschap nog wachtte op informatie van instanties. Vandaag werd ik persoonlijk opgebeld, ik hoopte echt op goed nieuws.” En dat kreeg ze.

Zware periode

“De afgelopen weken waren enorm zwaar”, zegt Kim. “Het is een ongelooflijke opluchting dat ik opnieuw mag starten en ik ben heel blij om de kindjes terug te zien. Ik doe mijn job echt graag. Een kindje dat ziek wordt en overlijdt, is vreselijk. Het is het ergste wat kan gebeuren. Maar ik heb bijzonder veel steun gekregen van de ouders, vanaf dag één. Niemand heeft mij laten vallen.” (Lees verder onder de foto)

Begin mei verzamelden de ouders aan de kinderopvang om Kim te steunen. — © Lucien Vandenbroucke

Op 4 mei kwamen er zo’n zestig ouders Kim verrassen. “Zij waren mijn drijfveer om ervoor te blijven gaan, hun steun gaf mij kracht om door te zetten. Ik zat met veel verdriet en zonder werk, zonder die warme ondersteuning zou het erg moeilijk zijn geweest. De komende dagen zet ik de opvang klaar en koop ik voeding, maandag ga ik opnieuw van start”, vertelt Kim.

Steunactie

Enkele ouders bleven druk zetten bij het agentschap Opgroeien en zelfs bij Vlaams minister van Welzijn Hilde Crevits (CD&V) om de schorsing op te heffen. De financiële steunactie Steun Tante Kim werd opgericht en de voorbije dagen werd er zelfs aan een petitie gesleuteld. Die bleek uiteindelijk niet nodig te zijn.

De papa’s en mama’s reageren tevreden op het nieuws. “Wij zijn heel blij, dat klopt”, vertelt Dries Troost (35) uit Lendelede. “Wij hadden geluk met de hulp van de grootouders, en ik had eerder al vaderschapsverlof ingepland. Maar niet iedereen vond de voorbije weken een goede oplossing. Dit is dus fantastisch nieuws.”