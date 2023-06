Energieleveranciers zitten met 160 miljoen euro aan onbetaalde klantenfacturen

Uit cijfers van Febeg blijkt een verviervoudiging in 2022 van het bedrag aan oninbare facturen. De gezinnen betaalden 97 miljoen euro aan openstaande facturen niet, de bedrijven 63 miljoen euro.

Qua aantallen gaat het om een vergelijkbaar percentage (0,65 procent aandeel oninbare facturen in 2022). Maar door de hoge prijzen zijn de bedragen die niet geïnd kunnen worden erg hoog, vertelt Marc Van den Bosch, general manager van Febeg. “Bovendien heeft het sociaal tarief ervoor gezorgd dat heel wat gezinnen waren beschermd tegen de hoge prijzen.”

Het hoge bedrag aan oninbare facturen maakt bijna de helft uit van het verlies van de vijf grootste leveranciers, aldus nog Febeg.

Verlieslatend

Die vijf leveranciers (Engie, Luminus, Eneco, TotalEnergies en Mega) waren in 2022 opnieuw verlieslatend, net als in 2021, aldus de sectorfederatie. Dat is op EBIT-niveau, met andere woorden de winst voor intresten en belastingen. De negatieve EBIT-marge van de grote vijf bedroeg volgens de sector -1,4 procent, tegen -1,3 procent in 2021.

Behalve de hoge oninbare facturen wijst de sector op de vele vaste contracten (aanvankelijk tot 60 procent van de klanten), die nog aan goedkopere prijzen werden aangerekend, terwijl de marktprijzen veel hoger lagen en de “extreem hoge” onbalansprijzen. Dat zijn prijzen die de leveranciers aangerekend worden om het evenwicht op het stroomnet te garanderen.

Situatie slechter

“De grootste Belgische leveranciers hebben op geen enkele manier geprofiteerd van de hoge groothandelsprijzen op de energiemarkten in 2022. Dit is in tegenstelling met de wijdverspreide opvatting dat ze ‘profiteurs’ zijn van de crisis”, luidt het bij Febeg. “De financiële situatie van de belangrijkste gas- en elektriciteitsleveranciers in België blijft verslechteren.”

Voor alle duidelijkheid: het gaat om de leveranciersactiviteiten van de energiebedrijven. De grote spelers hebben ook productie-activiteiten. Daar kon in sommige gevallen wel goed op worden verdiend.

