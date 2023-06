Nederlandse klimaatminister had België “steviger aan zijn zijde” gewild

De Nederlandse minister van Energie en Klimaat, Rob Jetten, betreurt dat hij België niet “steviger aan zijn zijde” heeft in de klimaatdossiers. Dat heeft hij dinsdag in Den Haag verklaard in een interview met Belgische journalisten.

Jetten liet zich dinsdag interviewen naar aanleiding van het Nederlandse staatsbezoek aan België, dat plaatsvindt van 20 tot en met 22 juni. Hij had het in de eerste plaats over de samenwerking tussen België en Nederland op het vlak van energie en klimaat.

“Waar ik zelf één wens of hoop heb: afgelopen jaar merkte ik op klimaatgebied dat we België af en toe wat steviger aan onze zijde hadden kunnen hebben. Maar dan was er in België ook niet één lijn om in te zetten op klimaat”, zo betreurt de minister. “Ik denk dat België heel veel impact zou kunnen hebben, ook in die internationale klimaatdossiers, als daar met meer mandaat zou kunnen worden onderhandeld.”

Gevraagd naar een voorbeeld verwijst hij naar de onderhandelingen rond Fit for 55, de Europese doelstelling om tussen nu en 2030 de netto‑uitstoot van broeikasgassen met ten minste 55 procent te verminderen.

“Nederland zat daar vaak aan de ambitieuze kant. Vooral ook om ervoor te zorgen dat landen in Centraal- en Oost-Europa die te weinig hebben gedaan, meer gepusht worden om een bijdrage aan die 55 procent reductie te leveren”, zegt Jetten. “Maar dan is er discussie over hoe we onderling de opdracht gaan verdelen en dan komt men er toch onvoldoende uit.”

“Terwijl, de ‘wedstrijd’ is vooral tussen een aantal landen in dit deel van Europa versus landen op een andere plek. Hetzelfde geldt bij een klimaattop. Daar is Europa heel druk bezig met elkaar, terwijl we vooral de strijd met Saoedi-Arabië en een paar andere grote uitstoters moesten aangaan.”

Er werd tijdens het interview ook teruggekomen op het verzoek van Vlaams minister van Energie Zuhal Demir (N-VA) om mee te investeren in de bouw van twee Nederlandse kerncentrales. Demir hoopt zo tot een win-winsituatie te komen waarbij de Vlaamse energiebevoorrading voor de lange termijn versterkt kan worden.

Jetten heeft eind januari op de Nederlans-Vlaamse regeringstop in ‘s Hertogenbosch nog met Demir overlegd over de kwestie. Maar hij beklemtoont dat Nederland eerst zelf nog tot een beslissing moet komen. Het land wil de nieuwe centrales bij voorkeur in Borssele plaatsen, niet ver van de Belgische grens, maar er lopen momenteel nog technische studies en onderzoeken naar de financiering en naar de effecten op het milieu. “Aan het eind van deze kabinetsperiode (in 2025, red.) moeten we een definitief besluit kunnen nemen”, zegt Jetten.

De minister pleit er meer algemeen wel voor om de samenwerking van Nederland met België en Vlaanderen op het vlak van energie te intensiveren. Het exporteren van elektriciteit naar Vlaanderen wordt daarbij in elk geval niet volledig uitgesloten. “We zijn heel lang een gasexporterend land geweest, onze visie is nu dat Nederland ook een elektriciteitsexporterend land kan zijn. Als we daarmee de buurlanden kunnen bedienen, dan is dat een rol die Nederland wel wil vervullen.”