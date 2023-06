Nieuw proces tegen Russische oppositieleider Navalny begonnen

In Rusland is een nieuw proces gestart tegen Aleksej Navalny. De 47-jarige Kremlincriticus, die al verscheidene keren veroordeeld werd, staat deze keer terecht wegens beweerd extremisme. Pottenkijkers worden niet geduld. Het proces vindt plaats in het strafkamp waar Navalny vastzit, en niemand wordt tot die site toegelaten, aldus Ivan Zjdanov, directeur van de anticorruptiestichting FBK van Navalny.

Het strafkamp ligt ongeveer 250 kilometer ten noordoosten van de hoofdstad Moskou. “Het proces is volledig gesloten”, aldus Zjdanov op zijn Telegramkanaal, waarbij ook een foto staat van de omheining van het strafkamp, met daaraan bevestigd een bord dat fotograferen en filmen verbiedt. Dinsdag was enkel de voorbereidende zitting van het proces, maar ook daarop waren geen journalisten welkom.

Navalny zit al meer dan twee jaar vast. Hij werd in de zomer van 2020 in Siberië vergiftigd met het zenuwgas novitsjok, en overleefde ternauwernood. Hij herstelde in Duitsland, maar werd bij zijn terugkeer in januari 2021 opgepakt op een luchthaven in Moskou.

Navalny zit momenteel een negenjarige celstraf uit wegens vermoede fraude. Nu moet hij zich verantwoorden wegens beweerde oprichting en financiering van een extremistische organisatie. Wordt hij schuldig bevonden, dan hangt hem naar eigen zeggen een gevangenisstraf van 30 jaar boven het hoofd.