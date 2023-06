De Lijn betaalde vorig jaar 5.900 euro boetes in lage-emissiezones

De boetes voor niet toegelaten dieselbussen gaan in dalende lijn. In 2019 betaalde de maatschappij bijvoorbeeld nog 46.619 euro. Bij de aanscherping van de regels, voorlopig voorzien op 1 januari 2026, staat De Lijn echter een aderlating te wachten. Volgens de geplande LEZ-regels zullen Euro 6-bussen vanaf 2026 niet meer binnen mogen in Gent en Antwerpen. Volgens De Lijn zou dat kunnen leiden tot naar schatting 30 miljoen euro aan boetes per jaar.

De verstrenging van de regels is al goedgekeurd in eerste lezing. “Minister van Mobiliteit Lydia Peeters (Open VLD) heeft daar niet goed opgelet”, zegt Stijn Bex (Groen), die de cijfers opvroeg. “Maar sinds De Lijn aan de noodrem heeft getrokken, houdt ze het overleg tegen.”

Bex ondervroeg minister van Omgeving Zuhal Demir (N-VA) dinsdag in het parlement over de kwestie. “We zijn in overleg met collega Peeters”, zei de minister. “Ik zal het gewijzigde besluit zo snel mogelijk agenderen voor een tweede principiële goedkeuring.” Demir liet eerder al verstaan geen uitzondering voor De Lijn te willen. De overheid moet volgens haar het goede voorbeeld geven.