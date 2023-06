Probleem met telefoons bij noodcentrales, mogelijk oplopende wachttijden

In sommige noodcentrales zijn er dinsdagmiddag problemen met het telefoniesysteem. Dat heeft tot gevolg dat de wachttijden kunnen oplopen, waarschuwt de federale overheidsdienst Binnenlandse Zaken.

De overheidsdienst benadrukt dat de noodcentrales 112 nog steeds bereikbaar zijn, maar dat mensen mogelijk geduld aan de dag moeten leggen. “Blijf zeker aan de lijn, u wordt geholpen”, klinkt het.

De technische diensten stellen alles in het werk om het euvel zo snel mogelijk te verhelpen, maar het is nog onduidelijk hoe lang de problemen nog zullen aanhouden. Concrete details over het aantal getroffen noodcentrales worden voorlopig niet gegeven.