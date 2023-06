Elk jaar worden miljoenen statiegeldflessen vernietigd... omdat de etiketten te vast plakken

Miljoenen statiegeldflessen gaan ieder jaar verloren omdat sommige brouwerijen de etiketten te vast lijmen. De beroepsvereniging van brouwers in ons land roept nu op om enkel nog afweekbare etiketten te gebruiken op herbruikbare flessen. “Sommigen gebruiken zelfs stickers in plaats van etiketten.”

Volgens een Koninklijk Besluit uit 2021 zijn brouwerijen verplicht om op statiegeldflessen etiketten en lijmen te gebruiken die gemakkelijk afweekbaar zijn. Concreet: etiketten moeten door het spoelen met water en soda gemakkelijk loskomen. Dat is geen probleem wanneer bijvoorbeeld wateroplosbare lijmen worden gebruikt. Kijk maar eens als je een barbecue organiseert en je legt drank in een kuip met ijs om koel te blijven. Na een tijdje zullen de etiketten er normaal gezien vanzelf afvallen.

Maar niet in elke (kleine) brouwerij – want vaak gaat het om kleinere merken – worden etiketten geleverd met die lijmsoorten. Tot grote frustratie van de grotere spelers op de markt die jaarlijks samen miljoenen statiegeldflesjes moeten vernietigen en vervangen, merkt Krishan Maudgal, directeur van de Belgische Brouwers, op.

(Lees verder onder de foto’s)

© rr

© rr

Voor AB-Inbev betekent dat een jaarlijks verlies van 1,3 miljoen euro. “Vorig jaar werden 9 miljoen flesjes om die reden uit omloop genomen”, zegt Aron Wils van de brouwerij van onder meer Jupiler en Leffe.

Het zit zo. Verschillende brouwerijen in ons land werken met een gedeeld flessensysteem voor flesjes van 25 cl en 33 cl. De consument brengt leeggoed terug naar de retailer en de flessen worden opnieuw verdeeld naar de verschillende brouwerijen. Daar worden ze uitvoerig gespoeld en worden de etiketten verwijderd. Want het is best mogelijk dat lege flesjes van Jupiler nadien in andere brouwerijen worden gebruikt en gevuld met een ander bier.

Stickers

“Maar in de wasstraat van de brouwerijen, waar flessen machinaal worden gereinigd en etiketten worden verwijderd, vallen flesjes waarvan het label niet of niet volledig kan worden verwijderd, er gewoon van tussen. Ze kunnen dus niet meer gebruikt worden en belanden in de glascontainer.

“En dat kan niet de bedoeling zijn. Statiegeldflessen zijn niet alleen beter voor het milieu, de federale verpakkingsheffing ligt ook een stuk lager. Voor statiegeldflessen is dat 1,41 euro per hectoliter, voor niet-herbruikbare flessen is dat 9,86 euro per hectoliter. Een verschil dus van meer dan 8 euro per 100 liter bier dat op de markt wordt gebracht”, zegt Wils. Brouwerijen vrezen dat de overheid op een dag op de rem zal gaan staan als te veel statieflessen niet hergebruikt kunnen worden.

“We roepen alle partijen, van drukkers tot lijmproducenten en brouwers, daarom op om meer aandacht te besteden aan het probleem. Want we zien dat in de praktijk sommige brouwers zelfs stickers gebruiken in plaats van etiketten. Om meer op te vallen en hun bieren beter in de markt te zetten. Of omdat het gemakkelijker is. Maar het is dus wel bij wet verboden. En het ondermijnt een efficiënt en duurzaam statiegeldsysteem waarmee we koplopers zijn in Europa”, zegt Krishan Maudgal.