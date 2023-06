Appetijt voor Europese verkiezingen lijkt toe te nemen

Een aanzienlijk deel van de Europeanen is ontevreden over hun levensstandaard en vindt dat het niet de goede kant opgaat met hun land en de Europese Unie. Maar dat lijkt niet meteen tot een afkeer van de democratie te leiden. Een jaar voor de Europese verkiezingen van 6 tot 9 juni is de intentie om te stemmen beduidend hoger dan vijf jaar geleden, zo blijkt dinsdag uit een nieuwe Eurobarometer van het Europees Parlement.

De coronapandemie, de oorlog in Oekraïne en de hoge inflatie hebben erin gehakt. 50 procent van de EU-burgers (47 pct van de Belgen) meent dat zijn levensstandaard is gedaald en nog eens 29 procent (27 pct van de Belgen) vreest dat dit volgend jaar gaat gebeuren. Ook is bijna twee op drie EU-burgers (54 pct van de Belgen) ontevreden over de maatregelen die hun regering heeft genomen om de levensduurte aan te pakken, en 57 procent over wat de EU (55 pct van de Belgen) heeft gedaan op dat vlak.

“De logische conclusie zou zijn dat mensen vertrouwen verliezen, maar dat zien we niet in deze peiling”, stelt Philipp Schulmeister, verantwoordelijk voor de monitoring van de publieke opinie in het Europees Parlement. “Het is duidelijk dat mensen voelen wat er aan het einde van de maand nog in hun portefeuille zit, maar tegelijkertijd is er hoop, en de verwachting dat de Europese Unie in staat zal zijn om resultaten te boeken”.

Uit de peiling blijkt alvast dat de interesse voor de Europese verkiezingen van 2024 niet taant, integendeel. Twee op drie Europeanen (67 pct) zegt dat ze waarschijnlijk zouden stemmen indien ze volgende week zouden plaatsvinden. Een jaar voor de Europese verkiezingen van 2019 werd die vraag ook gesteld, en toen antwoordde slechts 58 procent bevestigend. Uiteindelijk trok 50,66 procent naar de stembus, wat toen een einde maakte aan een neerwaartse trend die al decennia aan de gang was. In België, waar opkomstplicht geldt, zegt 73 procent van de respondenten dat ze allicht zouden stemmen indien de Europese verkiezingen volgende week zouden zijn.

Het betekent niet dat iedereen de huidige werking van de democratie waardeert. 42 procent van de EU-burgers (32 pct van de Belgen) is ontevreden over de manier waarop de democratie in hun land werkt, 41 procent (34 pct van de Belgen) over de manier waarop die in de EU functioneert. Er is tevredenheid over de vrije en eerlijke verkiezingen en de vrijheid van meningsuiting (70 procent of meer in België en de rest van de EU), maar brede onvrede (60 pct in EU, 54 pct in België) over de bestrijding van corruptie.

Tegelijkertijd is 64 procent van de EU-burgers (68 pct van de Belgen) tevreden met wat de EU de voorbije jaren heeft gedaan om de democratie en de rechtsstaat te verdedigen. Over slechts één prioritair Europees beleidsdomein is de tevredenheid groter: de steun voor Oekraïne. Met een tevredenheidsscore van 69 procent in de EU en 77 procent in België lijkt er van oorlogsmoeheid geen sprake. Amper de helft daarentegen (47 pct in EU en 52 pct in België) is tevreden met de Green Deal en minder dan de helft met het migratiebeleid (43 pct in EU, 45 pct in België).

Aan het belang van de EU wordt minder getwijfeld. Meer dan 70 procent van de EU-burgers en de Belgen erkennen dat die een impact heeft op hun dagelijkse leven, weze het goed of slecht. Het is in ieder geval zo dat een ruime meerderheid van de meer dan 1.000 Belgen en 26.000 EU-burgers die in maart een interviewer over de vloer kregen over het algemeen vinden dat het lidmaatschap van hun land een goede zaak is: 68 procent in België en 61 procent in de EU. Respectievelijk 9 en 11 procent vindt het een slechte zaak.