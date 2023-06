Planckendael treurt na onverwacht overlijden van orang-oetan Kila: “Iedereen voelt zich onwezenlijk”

Planckendael is vandaag ondergedompeld in rouw. Het dierenpark meldt via de sociale media het heengaan van orang-oetan Kila. De aapachtige stierf aan een ernstige luchtweginfectie.

“Orang-oetan Kila is niet meer, en iedereen voelt zich onwezenlijk door dit verlies”, schrijft Zoo Planckendael op Facebook. Verzorgers stelden aanvankelijk vast dat het orang-oetan vrouwtje wat verslapt was en vaak moest hoesten. Al snel werd gedacht aan een luchtweginfectie. “De conditie van Kila ging razendsnel achteruit en ingrijpen werd een noodzaak.”

De dierenartsen stelden vast dat er een infectie zat in de luchtzakken aan haar keel. Er werd gepoogd om ontstekingsvocht af te voeren, maar Kila ontwaakte niet meer na die ingreep.

Groot verlies

Kila had met de 6-jarige Ombak één zoon. “Voor hem is dit eveneens een groot verlies”, schrijft het dierenpark. “Hoewel Ombak niet meer gezoogd werd door Kila en volledig zelfstandig at, was de emotionele band sterk.” Volgens Planckendael heeft Ombak samen met zijn vader wel afscheid kunnen nemen van Kila.

Ook de verzorgers zijn er het hart van in. “Onverwacht afscheid moeten nemen van een orang-oetan die je koesterde en trainde, waarmee je een band had, dat doet pijn. Het zijn zo’n prachtige dieren!”

Met het verlies van Kila, blijven er nog vijf orang-oetans over in Planckendael. Zij verblijven sinds kort in hun nieuwe binnen- en buitenverblijf ‘Orang-oetan Kingdom’.