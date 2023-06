Frankrijk overweegt verbod op nieuwe gasketels

Het ministerie benadrukt dat een mogelijk verbod op nieuwe gasketels niet gepaard zou gaan met een vervangingsverplichting. De bedoeling zou zijn om verwarming met aardgas “geleidelijk” te doen verdwijnen. De ingreep zou Frankrijk moeten helpen bij het halen van zijn klimaatverplichtingen tegen 2030. Nieuwe installaties op stookolie zijn sinds vorig jaar al verboden.

Volgens statistieken van het onderzoekscentrum Ceren werd in 2021 in 11,2 miljoen hoofdverblijfplaatsen in Frankrijk gas gebruikt om te verwarmen. Wat stookolie betreft, ging het om 2,7 miljoen woningen, elektriciteit 11,2 miljoen (waarvan 2,3 miljoen met warmtepompen) en hout 3,1 miljoen. Warmtenetten voorzagen 1,5 miljoen hoofdverblijfplaatsen van verwarming.

Niet alleen Frankrijk werkt aan een verbod op aardgasketels. In Nederland moeten vanaf 2026 alle cv-ketels die aan vervangen toe zijn, verplicht vervangen worden door een (hybride) warmtepomp of een aansluiting op een warmtenet. Het Duitse parlement buigt zich binnenkort over een wet die mogelijk al vanaf 2024 zou verplichten dat nieuwe verwarmingssystemen voor minstens 65 procent op hernieuwbare energie moeten draaien.

In Vlaanderen komt er vanaf 2025 een verbod op aardgasaansluitingen bij nieuwbouwwoningen. Dat geldt als sinds 2021 bij nieuwe grote projecten. Sinds 2022 is het al verboden om nieuwe stookolieketels te plaatsen wanneer een aardgasaansluiting onmogelijk is. In Wallonië overweegt de regering pas in 2025 of 2026 een verbod op nieuwe stookolieketels in te voeren.