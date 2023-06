Asielcentrum in Koksijde moet van gemeente binnen drie maanden ontruimd zijn: “De containers staan er illegaal”

Vlaams minister Zuhal Demir (N-VA) liet vrijdag weten dat ze de zaak laat onderzoeken. Volgens Demir lapt Fedasil “opnieuw de Vlaamse regelgeving aan haar laars”. “Iedereen is gelijk voor de wet. Wie de regels overtreedt, moet daar de gevolgen van dragen”, klonk het toen bij de minister.

Op dit moment verblijft een 300-tal mensen in het centrum, onder wie een 30-tal niet-begeleide minderjarigen. Op het militair domein van Koksijde staan al langer containers voor het opvangcentrum van Fedasil. Eind november 2022 telde de politie Westkust 37 containers. Maar de containers zijn niet aangemeld of vergund. Er is daarom eerder ook al een proces-verbaal opgemaakt en bezorgd aan de burgemeester. Het zou gaan om enkele containers die al sinds 2015 aanwezig zijn, maar waar tijdens de zomer van 2022 talloze verschillende nieuwe constructies werden bijgeplaatst. Alles zonder vergunning of melding.

Illegale containers

Het gemeentebestuur nam maandag de beslissing om de bijna 40 wooncontainers tegen het einde van de maand weg te halen. De andere gebouwen moeten tegen 1 september ontruimd zijn. “We hebben de situatie nog eens bekeken en stuitten op enkele problemen”, zegt burgemeester Marc Vanden Bussche (LB).

“De containers staan er illegaal, want ze hebben geen vergunning. Bovendien is de erkenning van het centrum als asielcentrum al enkele maanden verstreken. We doen met dit dossier wat we ook met andere mensen doen die in overtreding zijn. We geven de gelegenheid om zich in orde te brengen, maar ze blijven alles aan hun laars lappen.”

Elke plaats telt

“We trachten de huidige situatie zo snel mogelijk te regulariseren”, klinkt het bij Fedasil, dat enkel schriftelijk wilde reageren. “Uiteraard blijven we streven naar een open communicatie met het gemeentebestuur. In de huidige context is elke plaats van tel voor ons. We kunnen nog steeds niet elke asielzoeker die daar recht op heeft, opvang bieden.”