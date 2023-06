Vervuilend verkeer vanaf 2025 niet langer welkom in groot deel van Amsterdam

Vanaf 2025 zijn in een groot deel van Amsterdam alleen taxi’s, bestel- en vrachtauto’s, brom- en snorfietsen en boten welkom die geen uitlaatgassen uitstoten. Voertuigen die elektrisch of op waterstof rijden, zijn wel nog welkom. Personenauto’s vallen buiten het verbod. De hoofdstad wil met de maatregel de lucht schoner maken en de stad gezonder en stiller, meldt de bevoegde schepen.

Het gaat om voertuigen die per 2025 nieuw op kenteken worden gezet. De uitstootvrije zones gaan voor taxi’s, bestelbussen en vrachtauto’s gelden binnen de Ring A10, voor brom- en snorfietsen binnen de bebouwde kom en voor pleziervaart in het centrumgebied.

Volgens de gemeente komen er overgangsregelingen voor bestaande voer- en vaartuigen. “Natuurlijk, we vragen veel van bewoners en ondernemers. Het kan geld kosten, ongemak opleveren, of allebei. Daarom gaan we Amsterdammers en ondernemers helpen.” Zo komen er ontheffingen, sloopsubsidies en worden Amsterdammers met een laag inkomen geholpen, aldus de gemeente. “Amsterdammers met een voer- of vaartuig op benzine of diesel dat onder de nieuwe regels valt, krijgen binnenkort een brief.”

Amsterdam heeft al een milieuzone voor personenauto’s, bestel- en vrachtauto’s, autobussen, taxi’s en brom- en snorfietsen. Eerder werd al aangekondigd dat de hoofdstad in 2030 geen vervuilende benzine- en dieselauto’s meer in de stad wil hebben. “Maar de kwaliteit van de lucht in de stad kan nog veel beter.” Met de maatregelen wil de stad voldoen aan de advieswaardes voor luchtkwaliteit van de Wereldgezondheidsorganisatie, die vanaf 2030 gelden.