Tienduizenden betogers in Parijs, “maar’ zeventien arrestaties

Voor de veertiende keer zijn massaal tegenstanders van de pensioenhervorming in Frankrijk op straat gekomen. In de hoofdstad Parijs telde de politie 31.000 manifestanten, de laagste opkomst sinds het begin van de sociale onvrede, en gebeurden er “maar” zeventien arrestaties. Dat is anders geweest.

De vakbond CGT telde daarentegen zowat 300.000 deelnemers in Parijs. Ook daarbij gaat het om de laagste opkomst waarvan de CGT al gewag maakte en waarop ook de actiedagen van 16 februari en 11 maart volgens de vakbond strandden.

In heel Frankrijk manifesteerden volgens de CGT “meer dan 900.000 personen”. Ook daarbij gaat het om de laagste opkomst sinds het begin van de protesten tegen de pensioenhervorming. Volgens het ministerie van Binnenlandse Zaken was er in heel het land sprake van 281.000 betogers.

Er waren onder meer nog protesten in Toulouse, waar volgens de autoriteiten 8.000 en volgens de vakbonden 50.000 mensen op straat kwamen. In Rennes telden de autoriteiten 5.500 deelnemers, de vakbonden 10.000. Ook in Grenoble bedroeg het deelnemersaantal 10.000 volgens de vakbonden, maar slechts 5.000 volgens de politie.

Minder geweld

Het kwam tijdens de manifestaties tot minder aanvaringen tussen betogers en de ordediensten, hoewel er spanningen waren in Lyon, Toulouse, Nantes en Rennes. Het ministerie van Binnenlandse Zaken mobiliseerde 11.000 agenten en gendarmes over heel Frankrijk, van wie 4.000 in Parijs. In de hoofdstad beschadigden relschoppers straatmeubilair en werden zeventien mensen opgepakt.

Met de nieuwe actiedag wilden de vakbonden de druk opvoeren in de aanloop naar de behandeling van een wetsvoorstel op donderdag om de pensioenhervorming die de regering half april doorvoerde, terug te draaien. Zij verhoogde de wettelijke pensioenleeftijd van 62 jaar naar 64 jaar. Verwacht wordt dat de meerderheid een grondwetsartikel zal inroepen om de tekst te blokkeren.

Mogelijk is de actiedag van dinsdag de laatste. Verschillende vakbondsvertegenwoordigers geven intussen impliciet toe dat ze een nederlaag hebben geleden en de hervorming een feit is. Volgens de bond CFDT wordt 8 juni waarschijnlijk “de laatste strijd”. Afgelopen zondag werden twee uitvoeringsbesluiten van de pensioenwet gepubliceerd.