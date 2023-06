Adviseur Britse regering waarschuwt dat AI dodelijke wapens kan maken

Als er geen wereldwijde regels komen rond AI, bestaat er een gevaar dat de technologie “erg krachtige” systemen zal kunnen ontwikkelen die mensen nog maar moeilijk onder controle kunnen houden.

De adviseur had het in een interview over “behoorlijk angstaanjagende” risico’s op korte termijn. “AI kan vandaag al gebruikt worden om nieuwe recepten te ontwikkelen voor biologische wapens of om grootschalige cyberaanvallen te lanceren”, zei hij.

Clifford maakte de opmerkingen een week nadat tientallen experts, waaronder pioniers in Artificiële Intelligentie, hadden gewaarschuwd dat de risico’s dringend moeten worden aangepakt.

De Britse oppositiepartij Labour pleit voor een vergunningensysteem voor AI. Alleen techontwikkelaars met een vergunning zouden dan nog geavanceerde AI-tools mogen maken.