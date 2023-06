Niet één, maar twee boerenpartijen trekken volgend jaar naar kiezer in ons land

De partij Gezond Burger Verstand Vlaanderen (GBVV) wil volgend jaar aan de Vlaamse verkiezingen deelnemen. Daarmee is ze de tweede partij die het succes van de Nederlandse BoerBurgerBeweging (BBB) probeert over te doen.

De Kempische Tine Hermans was twee maanden geleden de eerste om de Vlaams versie van de BBB te claimen. Die Nederlandse boerenpartij had net de verkiezingen gewonnen, en Hermans wilde hier hetzelfde realiseren. Die ambitie heeft Hermans vandaag nog steeds, maar intussen is er nog een nieuwe kaper op de kust.

Vanuit West-Vlaanderen is er een tweede boerenpartij opgestaan, de GBVV: Gezond Burger Verstand Vlaanderen. “De eerste ideeën daarvoor zijn eigenlijk al in de coronaperiode ontstaan”, zegt partijvoorzitter Filip Boone. “Toen daarna alles rond stikstof kwam, hebben we beslist om de stap echt te zetten.”

De GBVV focust zich volgend jaar enkel op de verkiezingen voor het Vlaams Parlement. “We zullen in elke provincie een Vlaamse lijst indienen”, zegt Boone. “We gaan ervan uit dat we de kiesdrempel kunnen halen. Maar we willen ook een stap verder gaan en mee besturen. De partij is gericht op oplossingen, we willen niet enkel aan de zijlijn staan.”

Meer dan boeren alleen

Inhoudelijk gaat de partij ook breder dan enkel de landbouwdossiers. “Net zoals de BBB in Nederland”, aldus Filip Boone. “Daarom staat de B ook voor Burger, en niet Boer. We willen dat de politiek in het algemeen meer naar de mensen luistert, dat er niet enkel wordt gedebatteerd, maar ook een echt beleid uit volgt.”

De berichten op sociale media gaan tot nog toe vooral over landbouw, maar ook over belastingen en over asiel en migratie. Volgens het Antwerps ‘kopstuk’ en landbouwer Danny Hereijgers heeft dat laatste niks met racisme of vreemdelingenhaat te maken. “Als mensen zich aanpassen, is er voor ons geen probleem”, zegt hij. “We vinden alleen dat het nu nogal scheefgetrokken is. Nieuwkomers krijgen veel ondersteuning, terwijl de eigen mensen bijvoorbeeld met hun pensioen niet eens een woonzorgcentrum kunnen betalen.”

Weinig kans op succes

Voor Tine Hermans en haar Vlaamse BBB zijn de plannen voorlopig minder concreet. “We zijn nog volop aan het groeien en onze organisatie in elke provincie aan het uitbouwen. Maar het doel is om volgend jaar wel degelijk klaar te zijn voor de verkiezingen.” Met de GBVV heeft ze nog geen contact gehad.

In Nederland is de BoerBurgerBeweging onder leiding van kopstuk Caroline van der Plas uitgegroeid tot een groot succes. Bij de provinciale statenverkiezing van half maart werd ze zelfs de grootste partij. “De kans is klein dat een Vlaamse variant dat kan overdoen”, zegt politicoloog Bram Wauters (UGent). “Om te beginnen is er in ons land een kiesdrempel van vijf procent, waardoor het als nieuwe partij heel moeilijk is om een eerste zetel binnen te halen. Bovendien hebben de Nederlanders een groter traditie van single issue-partijen, zoals een partij voor dieren of ouderen.”

Volgens Wauters is het ook lang niet zeker dat stikstof en de andere landbouwdossiers ook in de verkiezingscampagne nog belangrijke thema’s zullen zijn. “Deze partijen zeggen wel dat ze breder gaan dan de landbouwsector, maar het zal wel als etiket op hen blijven kleven.”