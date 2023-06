Bart De Wever haalt zwaar uit naar CD&V-voorzitter Sammy Mahdi: “Plaatsvervangende schaamte”

Volgens Acid gingen ‘de klassieke media’ in de fout door de leden van Reuzegom niet met naam en toenaam te identificeren na hun veroordeling in de rechtszaak over de dood van Sanda Dia. Het kwam hem op veel steun én kritiek te staan, maar Mahdi schaarde zich achter de influencer.

(Lees verder onder de video.)

“Ik kan het ongenoegen (van de vele betogers, red.) begrijpen, dat zeker”, zegt De Wever. “Wat die jongen overkomen is, is afschuwelijk. Dat roept veel sentiment op. Maar zo werkt de rechtsstaat. Je kan commentaar hebben op justitie. Of op de wetgeving die leidt tot een bepaalde strafmaat. Dat heb ik in het verleden ook al gedaan. Maar wat je als politicus niet moet doen, is in individuele strafzaken de beoordeling van de rechter actief in twijfel trekken. Want het is de rechter die met alle omstandigheden rekening houdt.”

De Wever heeft dus geen begrip voor het standpunt van Mahdi. “Dat is echt een dieptepunt”, klinkt het. “Plaatsvervangende schaamte heb ik gevoeld: ik heb zoiets nog nooit meegemaakt. Als ik míjn partij ooit zo te schande maak, dan zou ik het eerlijk gezegd niet lang meer trekken. Onwaarschijnlijk! Op het niveau van een 16-jarige YouTuber commentaar geven in één van de meest gevoelige delicate zaken… ”

“Voor mensen die betogen is die jongen vermoord, en ik snap dat”, aldus De Wever. “Maar het is geen moord, het is zelfs geen doodslag. Het is dood door onvoorzichtigheid. Rechters die alles hebben overwogen, hebben een oordeel geveld. En dan is er een strafmaat uitgesproken die redelijk parallel is met gelijkaardige zaken in verleden. Voelt dat aan als rechtvaardig? Natuurlijk niet. Maar dit is het oordeel van de rechtsstaat, en daar hebben wij ons – zeker als politici – bij neer te leggen en te zwijgen. En als het ons niet aanstaat, moeten we wetten veranderen. Zo eenvoudig is het.

“Op het Antwerpse stadhuis staat een standbeeld van Vrouwe Justitia. Die draagt geen blinddoek, want toen werd er nog geoordeeld met de ogen open. En toen werden er heksen verbrand en mensen aan de schandpaal genageld: dat gebeurde allemaal. De politiek oordeelde over u. In de Verlichting zijn we daarvan afgestapt, en sindsdien draagt Justitia een blinddoek. Ik snap heel de verontwaardiging, maar laat ons alstublieft die blinddoek ophouden. En niet terug naar een tijd waarin men kon zeggen ‘De mensen zijn kwaad, die straf is niet zwaar genoeg: doe er nog maar wat bij’. Dat is de weg terug naar de premoderne tijd, en dat was niet beter. Je mag als politicus nooit zeggen ‘Ik zou beter in die rechtszaal gezeten hebben, het zou wel wat anders geweest zijn!’ Dat doe je niet. Die grens moet duidelijk getrokken worden.”