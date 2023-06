Een leuk extraatje: Loïs Openda brengt Club Brugge 2 miljoen euro op (en dat kan nog een pak meer worden)

De voorwaarden van de bonussen waren onder meer gelinkt aan de sportieve prestaties van Lens. Dat de club op geen enkel moment in de problemen kwam – en uiteindelijk zelfs boven alle verwachtingen presteerde en tweede werd in de Ligue 1 – komt blauw-zwart dus goed uit. Het brengt de totale opbrengst van de uitgaande transfer op 12 miljoen, en daar kunnen zelfs nog enkele miljoenen bijkomen.

12,5% op doorverkoop

Openda is immers een toptarget van RB Leipzig. De Duitse topclub wil de Rode Duivel na één jaar al weglokken uit Frankrijk en heeft voorlopig zo’n 30 miljoen euro voor hem veil. Aangezien Club een doorverkooppercentage van 12,5 procent bedong, zou de transfer nog eens 2,5 miljoen extra in het laatje brengen. Of nog meer, want Lens wil voor 30 miljoen niet verkopen…

Club hoopt dus dat Openda hogerop klimt en de bondscoach doet dat trouwens ook. “Ik hoef Loïs geen advies te geven, hij is slim genoeg”, aldus Domenico Tedesco. “Maar een speler met zijn kwaliteiten past bij elke club en ik zal blij zijn als hij de volgende stap in zijn carrière kan zetten.”