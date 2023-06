Europese gasprijs maakt vreemde bokkensprongen: heeft dat gevolgen voor onze energiefactuur?

De prijs van gas op de toonaangevende Nederlandse termijnmarkt TTF steeg maandag tot 29,36 euro per megawattuur, ruim 23 procent meer dan vorige week vrijdag. Dat is een flinke stijging, maar de gasprijs is nog altijd relatief laag in vergelijking met de voorgaande maanden. Daarbij ging de gasprijs dinsdag alweer naar beneden.

Het zijn opvallende sprongetjes in een markt die de afgelopen weken relatief rustig was. En dat heeft verschillende redenen, zeggen energie-experts. “We moeten ons daar niet al te veel zorgen om maken. We zien dat de Aziatische markt weer aan het aantrekken is en zij bieden nu gewoon meer voor lng-gas. De boten gaan momenteel dus liever naar daar”, zegt energie-ondernemer en oprichter van Essent, André Jurres. Daarnaast is Europa ook begonnen met het aanzuiveren van zijn gasreserves. “Op zich zijn we de winter goed doorgekomen. Onze gasreserves waren nog voor 50 procent gevuld”, weet energieconsulent Dieter Jong. “Maar in tegenstelling tot vorig jaar zijn we wel iets later begonnen met het weer aanvullen. En dat heeft vooral te maken met de lange winter. Het is vrij lang koud gebleven.”

Maar het ziet er voorlopig niet naar uit dat we teruggaan naar een periode van torenhoge energieprijzen. “De langetermijnmarkt blijft voorlopig positief evolueren. Maar er zijn altijd factoren die dat kunnen beïnvloeden”, zegt Jong. “We zijn nog niet helemaal uit de gevarenzone. We hebben niet voldoende opslagcapaciteit, de situatie in Oekraïne zal nog niet meteen opgelost geraken. Als we een zeer strenge winter krijgen, kan het best moeilijk worden”, aldus Jurres.

De experten relativeren evenwel de kleine sprongen die er nu gemaakt worden. “De kans dat je dit zal voelen aan je energierekening is eerder klein. De gasprijs blijft redelijk laag en mensen verbruiken op dit moment niet al te veel. Daardoor is het gewicht van zo’n uitschieter nog redelijk licht”, aldus Jong.

Is het dan nu het moment om snel-snel nog een vast contract voor gas en elektriciteit aan te gaan? “Dat is een moeilijke afweging die ieder voor zich moet uitmaken. Wie zekerheid wil, zou een vast contract kunnen aangaan. Maar als je meer dan 15 procent boven op de variabele prijs betaalt, rijst de vraag of het die meerkost wel waard is. Bovendien zou het ook beter zijn om een vast contract voor meerdere jaren aan te gaan. Nu zijn er enkel nog jaarcontracten beschikbaar.”