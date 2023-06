Dolfijn Ori (7) overleden in Boudewijn Seapark: “Hij had een oorontsteking, hersenontsteking en verminderde eetlust”

In Boudewijn Seapark is de jonge dolfijn Ori overleden. Dat gebeurde reeds in januari, zo meldt dierenrechtenorganisatie Bite Back. Het dolfinarium bevestigt het bericht.

Het Brugse dolfinarium telt niet langer acht maar wel zeven dolfijnen. Ori, geboren in 2015 in kader van een kweekprogramma, is niet meer. Hij werd zeven jaar.

“Hij had een oorontsteking, verminderde eetlust en werd behandeld met antibiotica. De autopsie duidt ook een hersenontsteking aan, maar onderzoek lijkt een duidelijke doodsoorzaak niet te kunnen vaststellen.” Dat meldt niet Boudewijn Seapark zelf, maar wel dierenrechtenorganisatie Bite Back, nadat ze informatie over het dolfinarium had opgevraagd bij de dienst Dierenwelzijn. “Het verbaast ons dat het dolfinarium hier niet zelf over gecommuniceerd heeft. Ze hadden bijna een half jaar de tijd hiervoor”, aldus Bite Back in een mededeling. (Lees verder onder de foto)

© if

Boudewijn Seapark bevestigt het overlijden en het tijdstip ervan aan onze redactie. Het ontkent evenwel dat het het overlijden geheimhield. “Dat is destijds netjes via de officiële kanalen gemeld”, zegt Geertrui Quaghebeur, commercieel manager van Boudewijn Seapark. Dat het niet naar het brede publiek werd gecommuniceerd, is volgens Quaghebeur niet uitzonderlijk. “In alle dierentuinen sterven geregeld dieren. Dat is bij ons niet anders.”

Ori is reeds de dertigste dolfijn die overlijdt in Boudewijn Seapark. Dierenrechtenactivisten protesteren al jarenlang tegen het Brugse dolfinarium. Bite Back herinnert eraan dat minister van Dierenwelzijn Ben Weyts (N-VA) in 2019 zelf nog pleitte voor een uitdoofbeleid.