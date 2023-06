“Ik zag hem 25 sprints trekken en ik wist genoeg”: bondscoach Domenico Tedesco verklaart zijn vernieuwende selectie

Het gebeurt sluipend, beetje bij beetje, de vernieuwing onder Domenico Tedesco. Vorige keer werd Axel Witsel (34) over het hoofd gezien, deze keer is het aan Dries Mertens (36) die in tegenstelling tot einde maart nu wel superfit is. Intussen voegt Tedesco wel vier debutanten aan de selectie toe. Olivier Deman (23, Cercle) en Ameen Al-Dakhil (21, Burnley) zijn de grote verrassingen. Kersvers Speler van het Jaar Mike Trésor (23, Genk) werd wel verwacht.