De donkere kant achter de successen van Manchester City: gefoefel met sponsoring, dubieuze deals en geld waar bloed aan kleeft

De discussie of ze de beste voetbalploeg ooit zijn mag de komende dagen gevoerd worden, nu ze op het punt lijken te staan de treble te veroveren - kampioen, beker en Champions League in één seizoen. Maar achter de successen van Manchester City schuilt ook een donkere kant. Over Emirati die een halve stad opkopen via dubieuze deals, geld waar bloed aan kleeft en valsspelen via sponsoring.