Het ‘Falend vlak van Ronquières’: scheepslift is voor onbepaalde tijd buiten dienst

Het Hellend Vlak van Ronquières is geblokkeerd doordat een van de toegangspoorten van de scheepslift naar beneden is gevallen. Wanneer dat opgelost zal zijn, is nog onduidelijk. Wel zeker: de hinder zal beperkt zijn, want er passeren nauwelijks schepen.

Over het Hellend Vlak van Ronquières is al heel wat inkt gevloeid. De scheepslift werd gebouwd om het verkeer op het kanaal Brussel-Charleroi te vergemakkelijken. Het kanaal telt in totaal maar liefst 55 sluizen om een hoogteverschil van meer dan 100 meter te overbruggen. In Ronquières werd daarom een bochtig stuk met 16 sluizen vervangen door het bekende ‘hellend vlak’.

Al van bij het begin in 1968 werd er gesproken over het grootste hellend vlak ter wereld. In het eerste stuk vanuit Charleroi, loopt het kanaal over een brug gesteund door betonnen pilaren met een diameter van 2 meter. Een boot doet ongeveer 22 minuten over het hele traject. Het bouwwerk voorziet daarenboven in eigen energie. De totale kosten bedroegen ongeveer 3,1 miljard Belgische frank (ongeveer 77 miljoen euro), ongeveer het dubbele dan bij de start van de bouw werd geraamd. Het hellend vlak wordt geregeld aangehaald als symbooldossier voor de wafelijzerpolitiek in ons land.

Suez

Afgelopen weekend viel een poort van ‘bak één’ naar beneden. Oorzaak: een van de kabels knapte, waarschijnlijk door slijtage. En de timing kon niet slechter want ook ‘bak twee’ is al sinds 2018 niet meer in gebruik vanwege renovatiewerken. Daardoor kan geen enkele boot nog gebruikmaken van de scheepslift. Normaal zouden die werken nog enkele weken duren, maar Wallonië hoopt om die te versnellen en eerst ‘bak 2’ weer te openen.

De situatie doet denken aan het geblokkeerde Suezkanaal, maar die vergelijking gaat niet op. Zo passeren er op een doordeweekse dag nog maar een tien- tot twaalftal boten en die kunnen nu een omleiding volgen. “Het is een mooi staaltje technologie maar eigenlijk werkt het niet goed”, zegt Dirk Huylebrouck, professor wiskunde aan de KU Leuven. “Wereldwijd zijn er misschien vier van dergelijke ‘hellende vlakken’ en we zien dat die allemaal in panne vallen. Het is een zeer zware constructie met veel bewegende onderdelen. Een gewone lift in een appartementsgebouw is al moeilijk te onderhouden en dit is van een heel andere grootteorde.”

Daarenboven merkt Huylebrouck op dat het Hellend Vlak ook technische fouten bevat. “In 1977 wees ingenieur Daniel Dewaele er al op dat de wielen niet juist staan. ” En toch blijft het hellend vlak al sinds de opening in 1968 in werking. “Maar dat ligt volgens mij eerder aan het beperkte gebruik dan aan de constructie zelf.”