Ook Chris Christie, ex-adviseur van Donald Trump, doet gooi naar presidentschap

Christie (60) had zich in 2016 ook al kandidaat gesteld voor de Republikeinse voorverkiezing, maar trok zich na tegenvallende resultaten terug en steunde volop Donald Trump. In die tijd werd hij een van zijn naaste adviseurs, maar hij brak met Trump toen die weigerde zijn nederlaag toe te geven bij de verkiezingen van 2020. Sindsdien is hij een van de felste Trump-critici binnen de Republikeinse partij.

De voormalige gouverneur van New Jersey presenteert zichzelf als de enige kandidaat die het op kan nemen tegen Trump. Hij voegt zich bij andere Republikeinen als Ron DeSantis, Mike Pence en Nikki Haley, al blijft Donald Trump in de peilingen de grote favoriet om de nominatie binnen te halen.

Christie is intussen al begonnen met Trump aan te vallen en zegt dat hij “bang” is om te debatteren met serieuze tegenstanders. De ex-president liet recentelijk namelijk verstaan dat hij mogelijk een van de eerste Republikeinse debatten zal overslaan.