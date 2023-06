Ze is 58, komt uit Malle maar woont in Kingston-upon-Thames bij Londen, heeft een zoon en is een steenrijke zakenvrouw. Dat is zowat het enige dat geweten is over de mysterieuze Tania Mintjens, die Antwerp-voorzitter en vastgoedmagnaat Paul Gheysens danig dwarszit in zijn uitbreidingsplannen voor de Bosuil.